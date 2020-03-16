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整理包／Fed緊急降息後 市場經歷驚濤駭浪的12小時

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電
在Fed緊急降息、亞洲多地央行都跟進緊急降息或寬鬆後，全球股市一瀉千里。圖／美聯社
在Fed緊急降息、亞洲多地央行都跟進緊急降息或寬鬆後，全球股市一瀉千里。圖／美聯社

美國聯準會（Fed）於台北時間16日上午約6時宣布緊急降息1個百分點，調降聯邦資金利率目標區間至0-0.25%，回到2008年金融海嘯時的水準，形同2015年12月起升息循環所累積的利率空間，於本月完全用完，Fed同時還宣布將購買7,000億美元的資產，並與其他五大央行聯手提供美元流動性。

隨後亞洲多地央行都跟進緊急降息或寬鬆，但全球股市卻一瀉千里，亞股全面慘跌，澳股暴跌逾9%，港股、陸股、台股及韓股跌幅都在4%以上；歐股大盤指數盤中崩跌逾8%，法、德股市跌幅都在5.5%以上；道瓊指數期指崩跌逾1,000點，標普500指數期貨再度跌停，為過去六個交易日以來第五度跌停。

全球央行的一連串「救市」行動，反而讓全球金融市場經歷了驚濤駭浪的12小時。

●Fed做了什麼？

Fed除了降息1個百分點，還宣布將收購至少7,000億美元資產，包括至少5,000億美元的美國公債、2,000億美元的抵押擔保證券（MBS），且沒有每月或每周購買上限。

Fed也調降貼現窗口的主要信用利率1.5個百分點至0.25%，並提供90天期資金、擴大提供當日拆款，同時鼓勵銀行業動用資本與流動準備，放款給受疫情影響的家庭和企業，26日起也將調降銀行存準率至零。

Fed主席鮑爾表示，在有信心經濟能安度最近事件的衝擊之前，將維持利率在接近零的水準，暗示當前接近零的利率水準將維持一段時間，但他也說，負利率不太可能是美國的適當因應政策。

Fed也聯合日本央行、歐洲央行、瑞士央行、加拿大央行、英國央行，將利用現有貨幣交換額度，對身為全球外匯存底主要貨幣的美元在國際間相互支應。同日推出一系列刺激措施的Fed表示，各大央行一致同意將互換協議價格調降25個基點。為強化效果，各大銀行除了目前的一周期限外，額外進行84天期的美元標售。

●其他央行做了什麼？

亞太地區銀行都跟進降息或寬鬆，包括紐西蘭央行緊急降息3碼至0.25%，並表示必要時將大規模購買政府債券，為紐國歷來首次訴諸量化寬鬆（QE）；香港金管局也下調基準利率64個基點，降至0.86%；南韓央行緊急降息2碼至0.75%的歷史低點。

日銀同日雖維持利率不變，但擴大年度ETF購買目標一倍至12兆日圓（1,120億美元）。

●市場反應如何？

報以負面回應。亞股全面重挫，歐股跌至2012年來最低，美股期指顯示，道瓊、標普500及那斯達克指數16日開盤至少重挫4.5%。

市場納悶的是，Fed原本可在18日的例行會議公布最新貨幣決策，為何急於提前三天出手？為何倉促在短短一周將基準利率大降6碼至接近零的水準？為何要對市場釋出如此龐大的資金？

投資人擔心的是，隨著疫情的加速擴散，Fed應是看到了市場所未看到的風險，美國可能面臨經濟衰退的威脅，而且流動性可能開始出現問題。高盛15日下修美國經濟成長預測，第1季由先前預估的0.7%降為零，第2季由零銳減至萎縮5.0%。品浩（PIMCO）全球經濟顧問Joachim Fels說，全球衰退似乎是「預料中的結論。」

●經濟學家怎麼看？

巴隆周刊專欄作家佛賽斯認為，Fed採取史無前例的行動，顯然已看到景氣出現斷崖式的崩潰。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗指出，Fed大動作「超前部署」，不僅無法產生提振經濟活動的效果，反而可能加劇金融市場波動，原因是此時貸款利率再低，民眾都不會出門消費。

荷蘭國際集團經濟學家奈特利說，此時Fed大舉降息，雖無法避免美國經濟陷入衰退，但此舉有助於減緩疫情引發的金融市場緊張氛圍。

富國銀行分析師梅約指出，Fed大幅降息，將立即壓縮銀行業者的獲利，但若政府能提出財政措施，以提振經濟，對銀行業者而言，整體趨勢仍屬正向發展。

市場納悶，Fed原本可在18日的例行會議公布最新貨幣決策，為何急於提前三天出手？圖／路透
市場納悶，Fed原本可在18日的例行會議公布最新貨幣決策，為何急於提前三天出手？圖／路透
Fed主席鮑爾認為，美國經濟前景很大程度取決於肺炎疫情的發展，然而疫情目前充滿未知。他預期第2季經濟會相當脆弱，第3季情況目前還不明朗。圖／路透
Fed主席鮑爾認為，美國經濟前景很大程度取決於肺炎疫情的發展，然而疫情目前充滿未知。他預期第2季經濟會相當脆弱，第3季情況目前還不明朗。圖／路透

Fed 疫情 降息 新冠肺炎

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