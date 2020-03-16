夏普考慮分拆核心顯示器事業 上市計畫也在考慮中

夏普董事長暨執行長戴正吳今（16）日接受日經新聞訪問表示，考慮將核心的液晶面板事業分拆出去，成立子公司，並也考慮將該公司上市。

戴正吳表示，他希望最晚能在他褪下董事長職務的2021年度結束前實現這項分拆計畫，即使未來分拆企業的股票上市，也將會讓夏普維持擁有超過50%股權。

夏普顯示器事業的2018年度營收估計達7,000億至8,000億日圓，是夏普最主要的一項事業。

夏普現在也正在和蘋果商討共同收購日本顯示器（JDI）的白山工廠。戴正吳說，若收購成功，白山工場也將會是其考慮分拆的對象。

至於從事大型液晶面板生產的堺工廠（SDP），戴正吳則表示，不考慮分拆。