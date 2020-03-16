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經濟解析／Fed抬出大砲抗疫 全球股市為何不捧場？

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

美國聯邦準備理事會（Fed）祭出超級大規模的貨幣寬鬆措施，全球股市非但沒升、反而全面崩跌。市場人士認為，Fed又急又大的動作正好凸顯新冠肺炎疫情衝擊美國經濟的嚴峻程度。

Fed15日突然緊急大幅降息4碼並且釋出7,000億美元資金，以增加流動性並減緩疫情對美國經濟的衝擊。但市場顯然不捧場，亞股全面慘跌，災情最重的暴跌9%的澳股，港股、陸股、台股及韓股跌幅都在4%以上；歐股大盤指數盤中崩跌逾8%，法、德股市跌幅都在5.5%以上；美股期指也顯示，道瓊、標普500及那斯達克指數開盤將至少重挫4.5%。

令市場納悶的是，Fed原本可在18日的例行會議公布最新貨幣決策，為何急於提前三天出手？為何倉促在短短一周將基準利率大降6碼至接近零的水準？為何要對市場釋出如此龐大的資金？

投資人擔心的是，隨著疫情的加速擴散，Fed應是看到了市場所未看到的風險，美國可能面臨經濟衰退的威脅，而且流動性可能開始出現問題。高盛15日下修美國經濟成長預測，第1季由先前預估的0.7%降為零，第2季由零銳減至萎縮5.0%。品浩（PIMCO）全球經濟顧問Joachim Fels說，全球衰退似乎是「預料中的結論。」

Jones Trading首席市場策略師Michael O'Rourke說：「這顯示央行（Fed）非常害怕我們所處的環境。」「這項因應對策如此強力，可能嚇壞了投資人。」

市場觀察家表示，Fed的行動令人想起十多年前協助經濟擺脫金融危機的作法，對許多投資人來說，這是令人擔憂的比較。Cumberland顧問公司投資長David Kotok說：「市場認為Fed正在重演2007、08、09年的情景，假設金融危機即將捲土重來。」

另有些人指出，在金融市場劇烈震盪及經濟放緩之際， 疫情對經濟活動的衝擊日益擴大，光靠貨幣政策無法解決。Fed似乎正在套用金融危機時期的藥方，而現在的情況是一場愈演愈烈的公衛危機，需要大規模的財政支持。

Fed 疫情

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