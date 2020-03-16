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疫情重創股市 這3招能保護你的錢

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散連帶重創各國股市，然而個人理財專家呼籲投資人勿對股市暴跌感到驚慌，應該保持冷靜，以下是理財專家提供的三大建議：

1. 股市低迷看準入手

這時候千萬不能驚慌，因為股市在大幅下跌後都會出現一波反彈，所以專家建議民眾應該選在股價跌到比平常低的時候入手。

紐約避險基金ValueWorks投資長尼蒙奈(Charles Lemonides)說：「市場正在提供一個很好的機會，讓民眾能以低價購入精選公司的股票；如果你的資金足夠撐過六個月以上，加上充分的時間研究，現在正是能從琳瑯滿目的個人金融商品中，找到物美價廉目標的好時機。」

2. 如將退休備足現金

如果你已經距離退休年齡不遠，建議將持有的金融商品轉換成現金存放，才能避免現金不夠而被迫將金融商品在低價時出手。

個人理財、經濟和市場的評估專家，同時也是「關於金錢最殘酷的事實」(The Savage Truth on Money，暫譯)一書的作者塞維斯(Terry Savage)說：「歷史告訴我們，熊市可能比我們想像的更嚴重或更久；如果你屆齡退休，最好讓身邊備有充足的流動資產可以負擔退休生活。」

3. 增加退休帳戶存款

工作穩定但即將退休的人，若擁有足夠儲備現金，應考慮把更多錢存入退休計畫；由於現在股市正處低迷，過去透過401( k)購入的共同基金或指數型基金(ETF)，現在的價錢可能低於之前買的價格。

理財顧問公司Wealth Consulting Group的執行長李杰米(Jimmy Lee)說：「把握現在的機會，你可以用跟過去一樣多的錢，但是買到更多的股份。」

新冠肺炎 疫情

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