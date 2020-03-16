快訊

挺不住！智庫：疫情將使多數航空公司5月前破產

居家檢疫卻失聯！新北公告協尋永和「盧禮勇」

疫起救經濟 美國討論取消加徵中國關稅

世界日報 / 編譯李京倫／綜合15日電
川普政府正考慮取消對中國等國家加徵的關稅，好讓遭到新冠肺炎疫情衝擊的美國經濟獲得喘息。圖／美聯社
川普政府正考慮取消對中國等國家加徵的關稅，好讓遭到新冠肺炎疫情衝擊的美國經濟獲得喘息。圖／美聯社

川普政府正考慮取消對中國等國家加徵的關稅，好讓遭到新冠肺炎疫情衝擊的美國經濟獲得喘息，不過有些人不贊同，擔心中國會因此占便宜，挾著商品廉價的優勢擴大市占率。

「紐約時報」報導，贊成取消者認為，取消關稅是一種簡單且立即見效的方法，能幫助那些因為川普總統加徵關稅而負擔更多成本的商家和消費者。美國對外國鋼鋁和總值3600億美元中國商品課徵的關稅，使依賴進口商品的企業獲利下降，減緩商業投資，並使家庭負擔變沉重，尤其是貧窮家庭。

反對取消者則認為，取消關稅會使中國在這特別敏感的時刻占優勢。中國工廠逐漸復工，歐美疫情則日趨嚴重，反對者擔心，中國會因關稅取消而趁機擴大全球市占率，取得未來幾年的主導權。

白宮內部討論過取消關稅以刺激經濟，不過一些官員說，並未考慮這個選項。財政部長米努勤受訪時說，「大範圍的關稅減免不在考慮中」，他說曾與美國貿易代表賴海哲討論過針對特定對象的措施，例如豁免特定產品的關稅。

美國商會、全美製造商協會、美中貿易全國委員會等美國重要商業團體，都敦促川普政府永久減免關稅，作為提振經濟的緊急措施。

美國成衣暨鞋類協會、全美零售業聯合會等貿易團體，日前共同寫信給白宮，要求立即免除對中國加徵的關稅，並退還所有加徵的稅款。信中寫道：「美國政府可用的政策工具中，沒有什麼比立即退還加徵的關稅有益且更快見效。這樣做能立刻讓數以十億計美元回到美國經濟體系中。」

不過，美國鋼鐵工人聯合會國際主席康威13日寫信提醒美國國會，鋼鐵業已經因為車廠倒閉和製造業成長趨緩而受害，如果取消鋼鐵關稅，會進一步傷害鋼鐵業。

此外，康威認為，減免關稅會讓中國占上風。他提到，「地平線諮詢公司」分析中文出版品、演說內容等文件後發現，中國一些策略家認為，若能搶先從疫情中復原，中國就比其他國家更有發展經濟的機會。

部分分析家認為，川普發動美中貿易戰和中國嚴格的防疫措施，原已促使部分企業搬遷其產品供應鏈，因為在中國的工廠一度關閉數星期。不過，由於疫情後來蔓延全球，中國似乎已較早從疫情中復甦，可能改變這些企業的想法。

疫情 川普 貿易戰

延伸閱讀

美機場檢疫龜速旅客怨聲連連 川普：耐心等

跨性別男從軍受阻 控告川普政府

美民主黨初選 拜登桑德斯合攻川普新冠肺炎對策

德媒爆川普搶購新冠肺炎疫苗專利 美批誇大不實

相關新聞

航空業挺不住！智庫：疫情將使多數航空公司5月前破產

新冠肺炎疫情持續蔓延全球，澳洲智庫亞太航空中心（CAPA）16日出具報告示警，疫情將使大部分航空公司在5月前破產，唯有政...

疫起救經濟 美國討論取消加徵中國關稅

川普政府正考慮取消對中國等國家加徵的關稅，好讓遭到新冠肺炎疫情衝擊的美國經濟獲得喘息，不過有些人不贊同，擔心中國會因此占便宜，挾著商品廉價的優勢擴大市占率。

各國央行聯手救市 日本央行擴大貨幣寬鬆政策

日本銀行（央行）16日召開緊急會議後，擴大貨幣寬鬆政策，與其他國家的央行一起挽救遭受新冠病毒疫情衝擊的全球經濟。

各國央行抗疫報你知 降息注資回購債券

全球新冠肺炎疫情延燒，各國中央銀行紛紛採取非常手段，一方面要力挽股市頹勢，另方面注資抗疫，並且紓困企業

疫情威脅經濟 全球盼組「救市聯盟」

新冠肺炎疫情威脅全球經濟，美、德、英、日等各國紛紛推出貨幣與財政刺激措施，澳洲與南韓15日更呼籲20國集團(G20)領袖與財金首長應開會協調經濟刺激行動，引發市場更期待國際社會能推「救市聯盟」。

Fed突宣布降息4碼 利率近0

美國聯準會（Fed）周日（15日）宣布降息4碼（1個百分點）接近零利率，並至少增加債券持有規模7000億美元。Fed的大動作，宣告美國相隔六年後重新擁抱量化寬鬆（QE），也預告全球的降息潮即將來臨。 我國的中央銀行預計本周四召開理監事會，Fed大幅度降息增加了我央行跟進的可能性，台幣兌美元匯率今天由貶轉升，市場關注央行會不會提前宣布降息。

亞太地區央行跟進Fed加大寬鬆力道 日央行緊急今天開會

隨著美國聯準會周日緊急降息，亞太各國央行今天進入危機模式，帶動新一波全球因應新冠病毒的央行政策協調行動。紐西蘭央行一早緊...

經濟解析／Fed「超前部署」能不能給經濟打預防針？

美國聯準會（Fed）不到兩周內二度緊急降息，且火力一次比一次更大。上次3月3日降2碼，周日（3月15日）又再大降4碼，使...

國際商會：因疫情關閉邊界 如同貿易戰全面開打

南華早報報導，國際商會（ICC）負責人表示，多國關閉邊界以遏止新冠病毒傳播，能讓外界一窺貿易戰若全面開打，將對全球經濟產...

世界六大央行降換匯成本 聯手確保美元全球流動性

新冠肺炎危機引發瘋狂美元買盤後，聯準會（Fed）和其他五家央行聯手行動，確保全球的美元流動性。

新冠肺炎衝擊美Q2經濟 梅努欽：不至於陷入衰退

美國聯邦準備理事會主席鮑爾今天警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響商業和製造業，恐衝擊美國第2季...

特斯拉打造自製電池 100萬英里不是夢！

2019年，特斯拉對外的併購動作讓人記憶猶新：先收購了美國超級電容與電池公司Maxwell，又取得加拿大電池製造公司Hibar Systems，在歲末年終之際，又獲得一項電池技術的重要專利

熱門新聞

聯準會一口氣降息接近於零 美股道瓊期指重摔700點

救經濟 美聯準會緊急降息四碼至接近零利率

連恐怖分子都怕新冠肺炎 ISIS籲聖戰士暫時別去歐洲恐攻

美股道瓊期指狂瀉超過1,000點 澳股重挫7%

憂親友怕新冠肺炎不來婚禮 新娘痛罵「去死」引眾怒

Fed大降息 國際油價震盪重挫跌向30美元以下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。