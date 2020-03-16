疫起救經濟 美國討論取消加徵中國關稅

川普政府正考慮取消對中國等國家加徵的關稅，好讓遭到新冠肺炎疫情衝擊的美國經濟獲得喘息，不過有些人不贊同，擔心中國會因此占便宜，挾著商品廉價的優勢擴大市占率。

「紐約時報」報導，贊成取消者認為，取消關稅是一種簡單且立即見效的方法，能幫助那些因為川普總統加徵關稅而負擔更多成本的商家和消費者。美國對外國鋼鋁和總值3600億美元中國商品課徵的關稅，使依賴進口商品的企業獲利下降，減緩商業投資，並使家庭負擔變沉重，尤其是貧窮家庭。

反對取消者則認為，取消關稅會使中國在這特別敏感的時刻占優勢。中國工廠逐漸復工，歐美疫情則日趨嚴重，反對者擔心，中國會因關稅取消而趁機擴大全球市占率，取得未來幾年的主導權。

白宮內部討論過取消關稅以刺激經濟，不過一些官員說，並未考慮這個選項。財政部長米努勤受訪時說，「大範圍的關稅減免不在考慮中」，他說曾與美國貿易代表賴海哲討論過針對特定對象的措施，例如豁免特定產品的關稅。

美國商會、全美製造商協會、美中貿易全國委員會等美國重要商業團體，都敦促川普政府永久減免關稅，作為提振經濟的緊急措施。

美國成衣暨鞋類協會、全美零售業聯合會等貿易團體，日前共同寫信給白宮，要求立即免除對中國加徵的關稅，並退還所有加徵的稅款。信中寫道：「美國政府可用的政策工具中，沒有什麼比立即退還加徵的關稅有益且更快見效。這樣做能立刻讓數以十億計美元回到美國經濟體系中。」

不過，美國鋼鐵工人聯合會國際主席康威13日寫信提醒美國國會，鋼鐵業已經因為車廠倒閉和製造業成長趨緩而受害，如果取消鋼鐵關稅，會進一步傷害鋼鐵業。

此外，康威認為，減免關稅會讓中國占上風。他提到，「地平線諮詢公司」分析中文出版品、演說內容等文件後發現，中國一些策略家認為，若能搶先從疫情中復原，中國就比其他國家更有發展經濟的機會。

部分分析家認為，川普發動美中貿易戰和中國嚴格的防疫措施，原已促使部分企業搬遷其產品供應鏈，因為在中國的工廠一度關閉數星期。不過，由於疫情後來蔓延全球，中國似乎已較早從疫情中復甦，可能改變這些企業的想法。