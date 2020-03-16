疫情威脅經濟 全球盼組「救市聯盟」

新冠肺炎疫情威脅全球經濟，美、德、英、日等各國紛紛推出貨幣與財政刺激措施，澳洲與南韓15日更呼籲20國集團(G20)領袖與財金首長應開會協調經濟刺激行動，引發市場更期待國際社會能推「救市聯盟」。

各界期盼「救市聯盟」能統合協調各國資源，以有效對抗疫情與挽救經濟。

澳洲與南韓是響應印度總理莫迪的提案。澳洲總理莫理森認為，應建立G20領袖之間的聯繫，彼此協調行動，推出類似金融危機的救市措施；南韓總統文在寅也向美國總統川普提議，舉行G20視訊峰會，討論對抗新冠肺炎疫情蔓延事宜。G20在2009年4月倫敦舉行的峰會上宣布提供1兆1000億美元救市。

根據彭博資訊，截至12日，全球各國已共推出規模1300億美元以上的振興經濟措施。然而，從股市最近大起大落來看，個別國家的刺激措施似乎很難說服投資人與提振市場信心。

美國聯準會和財政部的前資深官員席茲說：「我還沒看到『拯救世界委員會』出現」。但初步跡象顯示七大工業國(G7)將共同探討解決方案，法國總統馬克宏透過推文宣布，G7領袖16日將舉行電話會議，協調疫苗和治療方法的研究工作，並探討經濟和金融對策。

沙烏地阿拉伯、阿聯與埃及等中東三大經濟體，15日承諾以近470億美元限制疫情的損害及振興經濟，包括沙烏地阿拉伯的133億美元、阿聯270億美元，以及埃及的64億美元在內，成為最新加入救市行列的國家。

在此之前，歐盟執委會主席范德賴恩13日提出包括370億歐元投資計畫的因應措施，並允許各國暫停履行預算承諾。德國則準備祭出5500億歐元紓困計畫，包括一項可能入股企業的極端措施。

川普總統已宣布進入緊急狀態及投入500億美元防疫後，國會眾院14日通過法案提供民眾免費檢測及隔離補助。聯準會已先大幅降息2碼並挹注隔拆市場1兆5000億美元資金；15日又宣布緊急降息4碼，砸7000億元救經濟。

英國央行之前也降息2碼並推出390億美元的刺激措施；中國調降包括基準貸款利率在內的幾項基準利率，並撥出790億美元幫助受創經濟。義大利將因應新冠肺炎的資金提高一倍達到84億美元，日本將支出約40億美元支持中小企業，加拿大降息2碼，澳洲祭出110億美元支出計畫，南韓則推出98億美元刺激計畫。