澳股崩9.7%創史上最大跌幅 道指跌停1,100點打不開

澳洲股市今天完全不理會澳洲政府與央行因應新冠肺炎所宣布的各種經濟支撐計畫，標普／ASX 200指數崩跌9.7%創下歷史最大單日跌幅。美股標普500期在最近六個交易日已經五度觸發跌停，現在鎖在4.8%。道瓊期指跌停鎖死在1,100點，預告美股開盤跌幅更甚於此。

澳股標普／ASX 200指數在前一個交易日上周五，才剛刷新單日最大漲幅紀錄，走勢髮夾彎，一天天堂、一天地獄。

AMP Capital Investors動態市場主管Nader Naemi說：「澳洲市場又陷入恐慌模式。封鎖增加對經濟的衝擊在和刺激措施拔河。」加拿大皇家銀行經濟與固定收益策略主管Su-Lin Ong在報告提到，各國央行現已聯手協調合作，澳洲央行已經放出訊號，將開始推出非常規的特別政策。

UniCredit首席經濟學者Erik Nielsen形容美股的瘋狂起伏，就像坐雲霄飛車，「我從沒想過在一個高度已開發市場中，會看到如此劇烈的波動這麼大規模的移位。」