日本利率不動 央行擴大QE加倍購買ETF至12兆日圓
日本央行今天召開緊急會議，會後決定維持利率不變，但擴大寬鬆政策，將年度購買ETF的目標倍翻至12兆日圓（1,120億美元）。短期利率現為負0.1%。
日本央行原來例行利率決策會議是在本周三、周四兩天，與美國聯準會（Fed）一樣，提前召開緊急會議取代例行會議。多數經濟學者在美國未閃電再降息之前，就預測日本央行會提高購買ETF目標，不過後來公布的增量之大，出乎意料。
日本央行同時推出新的貸款方案，協助被新冠肺炎疫情衝擊的企業。
日本央行在聲明中強調，會持續密切監控疫情，必要時將毫不猶豫採行更多所需的寬鬆步驟。
目前利率已經是負的日本，即使沒有Fed周日的大動作降息與寬鬆政策，就被廣泛預期避免再降利率，而改以擴大寬鬆的方式因應疫情對經濟的損傷。
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