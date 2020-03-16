各國央行聯手救市 日本央行擴大貨幣寬鬆政策
日本銀行（央行）16日召開緊急會議後，擴大貨幣寬鬆政策，與其他國家的央行一起挽救遭受新冠病毒疫情衝擊的全球經濟。
日本銀行將擴大購買資產計畫，增加購買股票、公司債和商業票據，也將擴大支援性貸款計畫，協助企業度過難關。
日本銀行是在美國聯準會降息四碼後，加入救市行列。
紐西蘭央行16日也降息三碼。歐洲央行上周四決定擴大對商業銀行的貸款，但未降息，歐洲主要利率之前已降到負利率，為-0.5%。
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