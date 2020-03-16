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亞太地區央行跟進Fed加大寬鬆力道 日央行緊急今天開會

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
紐西蘭央行今天一早緊急宣布降息75個基點。 路透
紐西蘭央行今天一早緊急宣布降息75個基點。 路透

隨著美國聯準會周日緊急降息，亞太各國央行今天進入危機模式，帶動新一波全球因應新冠病毒的央行政策協調行動。紐西蘭央行一早緊急宣布降息75個基點（3碼），並承諾將維持這樣的低利率一年。紐西蘭央行表示，如果需要進一步刺激，還將大規模購買政府債券，這會是紐國有史以來，首次訴諸量化寬鬆（QE）。

香港金管局今天上午也將基準利率下調64個基點，由1.50%降至0.86%。

日本央行已提前於今天中午召開緊急政策會議，討論「貨幣控制問題」。

中國人民銀行（央行）與澳洲央行則是聚焦在增加更大的流動性。人行沒有降息但在金融市場上投放143億美元。澳洲央行對利率也先按兵不動，增加流動性，表示「隨時準備」買入政府債券。

菲律賓央行則是預定本周四宣布利率政策，目前跡象顯示菲國將會降息超過25個基點。印尼央行本周稍晚開會；巴基斯坦預期明天降息。

品浩（PIMCO）全球經濟顧問Joachim Fels說：「面對一個多世紀來最嚴重的全球健康危機，全球各國的財政與貨幣決策者必須全力以赴，竭力避免經濟從當前看來已不可避免的衰退演變為蕭條，讓金融市場免於從下跌演變為崩盤。」

隨著投資人準備迎接全球衰退的到來，金融市場的巨大震盪，令各央行憂慮日增。央行決策官員力求信貸穩定，尤其著眼小企業和受到疫情嚴重衝擊的行業，例如旅遊業，確保他們的資金流能夠穩定。

紐西蘭 澳洲

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