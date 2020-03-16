疫情會讓美國經濟有多慘? 高盛預測Q2 GDP萎縮5%

高盛集團預測，隨著消費者與企業大砍支出，美國經濟將在3月底和4月大幅萎縮，景氣短暫下滑可能被正式視為陷入衰退。

高盛經濟學家15日在一份報告中，預測美國今年第1季國內生產毛額（GDP）成長降至零，第2季將萎縮5％。高盛同時將美國全年GDP成長率預估值從1.2%調降至0.4％，預期第3、第4季經濟分別成長3%和4％，並在2021年初強勁成長。

高盛經濟學家表示：「這些數字的相關不確定性比正常情況大得多。」他們指出，消費者和企業將繼續減少外出旅遊、娛樂和餐廳支出，而供應鏈中斷以及金融環境緊縮將進一步抑制經濟成長。

美國財政部長米努勤15日曾表示，新冠疫情可能不會使美國陷入經濟衰退，但聯準會稍後就將基準利率降至接近零。