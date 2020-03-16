疫情會讓美國經濟有多慘? 高盛預測Q2 GDP萎縮5%
高盛集團預測，隨著消費者與企業大砍支出，美國經濟將在3月底和4月大幅萎縮，景氣短暫下滑可能被正式視為陷入衰退。
高盛經濟學家15日在一份報告中，預測美國今年第1季國內生產毛額（GDP）成長降至零，第2季將萎縮5％。高盛同時將美國全年GDP成長率預估值從1.2%調降至0.4％，預期第3、第4季經濟分別成長3%和4％，並在2021年初強勁成長。
高盛經濟學家表示：「這些數字的相關不確定性比正常情況大得多。」他們指出，消費者和企業將繼續減少外出旅遊、娛樂和餐廳支出，而供應鏈中斷以及金融環境緊縮將進一步抑制經濟成長。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言