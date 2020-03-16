經濟解析／Fed「超前部署」能不能給經濟打預防針？

美國聯準會（Fed）不到兩周內二度緊急降息，且火力一次比一次更大。上次3月3日降2碼，周日（3月15日）又再大降4碼，使得美國基準利率現已趨近於零。然而市場目前跟上次Fed突擊降息一樣不買單，美股期指目前再現崩跌。

● 為何Fed火力全開？

美國疫情明顯走向爆發高峰，範圍愈來愈大的旅行禁令、體育賽事取消、勸阻民眾減少不必要移動、保持社交距離避免群聚等等措施，都讓更多的美國人待在家裡，3月剩下來的時間以及4月，預期經濟活動將會大減甚至趨於停頓，消費驟降，嚴重衝擊經濟。Fed希望能阻止美企大量裁員與營收虧損的情況發生。

● 知名經濟評析專家伊爾艾朗：行動恐過早，無益經濟與金融穩定

伊爾艾朗認為Fed這麼大動作「超前部署」的各種措施，在當前疫情嚴峻之時，可能不僅沒有任何重啟經濟活動的效果，反而助長金融市場不安加劇波動。因為在這時候，即便借錢利率再低、口袋裡的錢再變多，人們都不會就出去旅行或重新進行各種經濟互動。可是，Fed卻基本上先用光了它的利率彈藥。

● 有作為還是比沒作為好……

ING集團國際經濟學者James Knightley同意，Fed的大降息與量化寬鬆現在沒辦法避免衰退，但他認為聯準會必須要有這樣的大膽作為來減緩新冠病毒疫情可能帶來的金融緊張，「這樣做是對的，不應該再等。」

● Fed形同加入貨幣戰

外匯操作公司Oanda資深市場分析師Edward Moya也認為，Fed周日宣布的措施在病毒危機解決之後，最終對風險資產還是正面的。不過當下疫情的衝擊難料無法立即產生安撫市場之效。而現在利率一下子降到接近於零，等於Fed全面進入貨幣戰爭，美元因為終於減損掉先前的利差優勢現在地位脆弱容易受傷。

● 銀行業直接面臨更大壓力

富國銀行（Wells Fargo）分析師Mike Mayo說，對銀行業來說，如此大幅降息立即受到的壓力就是利差被壓縮利潤降低。不過Fed政策若能再輔以政府其他財政措施，產生對經濟的保護效果，維持資本市場運作良好，對銀行經營還是正向的發展。