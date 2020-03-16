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道瓊開盤恐不只跌千點 期指跌停仍有1萬口合約等著賣

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
聯準會緊急降息後，美股指數期貨挫跌至跌停水準。（圖／美聯社）
聯準會緊急降息後，美股指數期貨挫跌至跌停水準。（圖／美聯社）

美股指數期貨在16日亞股早盤時段暴跌，已觸發跌停機制，抹去上周五最後一個小時瘋狂漲幅的一半。儘管已達暫停交易水準，但還有多達8,000至1萬口的合約掛單等著賣出，顯示美股16日開盤後可能狂瀉難止，甚至可能觸發三階段的熔斷機制。

●指數期貨在盤後、盤前的「漲跌幅限制」和美股的「熔斷機制」有差別

在16日亞股早盤時段，標普500指數期貨合約重挫4.8％，至2,555.50點。由於波動劇烈，過去六個交易日內有五天都觸發跌停。雖然指數期貨觸發熔斷機制可避免跌幅擴大，但交易員對損失到底會有多大仍然心裡沒底。

原因在於，芝加哥商業交易所（CME）的美股指數期貨在「非美股正式交易時段」（即美東時間下午5點到隔日早上8時30分）硬性規定漲跌幅限制為5%，這和紐約證交所（NYSE）正式美股交易的熔斷機制跌幅關卡不同。

●美股指數期貨合約在「非美股正式交易時段」跌停限制為5%

芝商所的為了減輕市場恐慌，規定股票市場期貨若大跌5%，就達跌停限制，接下來所有合約的交易價格不得低於5%的跌幅水準，只能以較高的水準進行交易。

●紐約證交所的美股指數跌停幅度最高達20%

至於在紐約證交所，美股「個股」雖然無跌停限制，但證交所為「指數」設定三個「熔斷機制」關卡，若單日跌幅達到觸發熔斷機制的水準，就會暫停交易。

這三個關卡分別是：

第一階段：標普500指數較前市收盤價位重挫7%，暫停交易15分鐘。

第二階段：標普500指數較前市收盤價位重挫13%，暫停交易15分鐘。

第三階段：標普500指數較前市收盤價位重挫20%，直到收盤前都暫停交易。

●若16日美股開盤後道瓊指數狂瀉　最高可跌20%

美股上周已多次觸發熔斷機制，但也僅啟動第一階段關卡，最高跌幅尚不及10%，即使道瓊指數12日盤暴跌2,352點，跌幅也僅達9.9%。這也代表，若美股16日開盤後狂瀉不止，道瓊指數最高可跌20%。

在現行的熔斷機制上路以來，美股從未在正規交易時段觸發第二、第三階段熔斷機制。先前的熔斷機制因無法阻止2010年5月閃崩事件，因而遭到修改調整。目前的熔斷機制是在2013年2月上路。

美股 標普 紐約

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