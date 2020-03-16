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世界六大央行降換匯成本 聯手確保美元全球流動性

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數（DXY）上周大漲2.9%，創下2010年8月以來最大單周漲幅，可見美元需求相當可觀。圖／擷自彭博
美元指數（DXY）上周大漲2.9%，創下2010年8月以來最大單周漲幅，可見美元需求相當可觀。圖／擷自彭博

新冠肺炎危機引發瘋狂美元買盤後，聯準會（Fed）和其他五家央行聯手行動，確保全球的美元流動性。

Fed、日本央行、歐洲央行、瑞士央行、加拿大央行、英國央行周日發布聯合聲明說，將利用現有貨幣交換額度，對身為全球外匯存底主要貨幣的美元在國際間相互支應。同日推出一系列刺激措施的Fed表示，各大央行一致同意將互換協議價格調降25個基點。為強化效果，各大銀行除了目前的一周期限外，額外進行84天期的美元標售。

此舉主要目的是要在在疫情威脅期間全球支付系統吃緊之際，滿足世界各地企業和金融機構急用美元之需。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上周大漲2.9%，創下2010年8月以來最大單周漲幅，可見美元需求相當可觀。

Oxford Economics首席日本經濟師 Shigeto Negai 說：「就國際金融市場來說，美元既是主要國際貨幣，美國帶頭防堵全球市場失序仍然發揮極關鍵的作用。我原以為以美國優先的川普政府會有所遲疑。」

信用危機爆發後，六大央行於2007年啟動換匯機制，隨全球金融體制壓力加大，Fed將換匯機制擴大適用於南韓和巴西等新興市場。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）所長波森（Adam Posen）在推特發文說：「毫不遲疑實施換匯而非道歉，做得好極了。」

Fed 日本經濟 新冠肺炎

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