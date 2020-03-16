五要點：Fed主席鮑爾談話要點一次看

美國聯準會（Fed）再度緊急降息，彭博資訊整理Fed主席鮑爾記者會談話五項要點如下：

1. 因應新冠肺炎疫情日增的威脅，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）召開緊急會議，將利率降至接近於零，同時將至少增持7,000億美元資產。另外准許銀行可由貼現窗口借款長達90天；並且與世界其他五個國家央行聯合確保美元在央行間外匯互換機制中的流動性。

2. 雖然增加購買資產的作為類似於上次金融危機時的量化寬鬆（QE），鮑爾表示沒興趣政策被貼什麼標籤，Fed會做任何支撐經濟需要做的事，重申他無意推行負利率。鮑爾說，至少到現在，他還不需要動用緊急權力或是國會需要賦予他額外權力。

3. 周日（15日）召開的FOMC緊急會議取代本周原訂的例行會議。不會發布經濟預測摘要（SEP）。鮑爾說，新冠肺炎的公衛危機結束後，他對升息會保持耐心，直到完全確認經濟回復正常為止。

4. 鮑爾認為美國經濟前景不確定，很大程度要視疫情而定，然而疫情目前充滿未知。他預期第2季經濟會相當脆弱，第3季情況目前還不明朗。他說，財政措施至最重要，特別是對勞工的支援。

5. 市場對Fed的突然大動作完全不領情，美股期指目前重挫，公債期貨大漲。西德州原油跌至逼近每桶30美元。