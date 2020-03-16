美股道瓊期指狂瀉超過1,000點 澳股重挫7%

由於美股重挫且震盪，觀察家認為，有「股神」稱號的波克夏公司執行長巴菲特已有機會遵循他自己的投資座右銘來大賺一筆。巴隆周刊（Barron's）分析，他可能買進Google母公司字母（Alphabet）與Visa等藍籌股的股票，也可能透過取得可轉換優先股，對企業提供資金援助。

2020-03-16 00:56