美股道瓊期指狂瀉超過1,000點 澳股重挫7%
美國聯準會又突擊降息且降幅高達4碼之後，亞太地區首先開盤的主要股市澳洲股市，S&P/ASX 200指數在台北時間早上7點過後大跌7.2%。美股道瓊期指也狂瀉超過1,000點，標普500期指跌幅近5%。
澳洲股市早盤觀光股災情最重，因為澳洲政府在周末宣布，所有入境旅客都需要自主隔離14天。而在美國與紐西蘭央行先後緊急降息後，銀行類股也面臨重壓，
IG Markets分析師Kyle Rodda說：「如此又大又急的動作會加劇市場移位脫序。」他說，市場需要一段時間才能真正獲得央行放出的流動性。黃金價格周一大漲3%，金價一度上漲逾45美元至每英兩1,575.47美元，新加坡當地時間06:54 報1,545.74美元；白銀上漲近3％，鈀金下跌超過5%，鉑金下跌2%。
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