Fed大降息 國際油價震盪重挫跌向30美元以下

面對快速蔓延的新冠病毒帶來前所未有的需求衝擊，投資人消化政府和央行為支撐全球經濟而採取的措施，原油價格在亞洲市場早盤中劇烈波動。

倫敦原油期貨一度上漲近6％，隨後在幾秒鐘內又隨即抹去了這些漲幅。新加坡時間6:57，布蘭特原油5月期貨大跌5.5%至31.98美元。西德州中級原油（WTI）4月期貨跌4.8%至30.22美元，油價上周暴跌四分之一，創下自2008年以來市場最大單周跌幅。

美國聯準會（Fed）周日（15日）將基準利率一口氣下調一個百分點至接近零，並將把債券持有量提高7,000億美元。稍早美國總統川普在上周五（13日）宣布，美國政府將購買石油以填補其戰略石油儲備。

為了遏制病毒傳播，全球各國宣布的旅行限制在周末進一步增加，例如，美國將其旅行禁令擴大到包括英國和愛爾蘭。澳洲也表示，進入該國的任何人都必須自我隔離兩個星期，西班牙實施了封鎖，法國關閉了咖啡館和餐館。