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Fed降息接近於零後 主席鮑爾重申反對負利率

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾今天重申反對負利率。路透
鮑爾今天重申反對負利率。路透

聯準會（Fed）宣布降息接近於零後，主席鮑爾在記者會上重申反對負利率。

Fed降息並重啟類似量化寬鬆的項目後，鮑威爾在周日舉行的電話會議上表示，美國不太可能追隨日本和歐洲央行實施負利率政策。

他說：「我們認為負政策利率可能不是適宜的政策回應，」

鮑爾還表示，在周日的緊急決定後，Fed本周定於周二和周三舉行的例行會議將不再召開。

鮑爾也說，他覺得健康狀況還好，不需要做新冠肺炎篩檢。

鮑爾 Fed 新冠肺炎

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