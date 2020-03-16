台積電ADR狂漲7.3% 今天開盤表現還得看美股期指臉色

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電上周五ADR收盤大漲7.3%，隨美股和費城半導體指數反攻。台積電今天在台股表現如何，還得看美股期指臉色。美股標普500指數期指台北時間7:00以前已大跌4.8%。

台積電ADR大漲3.54美元收在52.23美元，較台北交易股價溢價拉大為8.7%。費城半導體指數大漲10.9%。

道瓊工業指數上周五飆漲1,985點，創史上最大漲點，美股四大指數漲幅都超過9%，是2008年金融風暴以來最佳表現。美國總統川普宣布全美進入緊急狀態，釋出數百億美元抗疫資金，點燃美股旺盛漲勢，不過，從整周全球市場震天殺聲來看，本周預料仍將呈現震盪走勢。

道瓊終場飆漲9.4%，收在23,185點。標準500和那斯達克綜合指數分別大漲9.3%和9.4%。標普500指數幾乎收復12日的九成失地，締造1929年以來一連二日波動9%的僅見紀錄。一周狂亂交易下來，道瓊仍跌10.4%，標普500跌8.8%，那斯達克跌8.2%。

台灣加權股價指數上周五重挫293.45點收10,128.87點。台積電漲跌1.4%，收290.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 62.13 +5.91 61.00 1.86

中華電 CHT 108.58 +1.87 106.00 2.44

台積電 TSM 315.07 +3.07 290.00 8.65

聯電 UMC 14.18 +3.07 14.05 0.90

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 美股 標普

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