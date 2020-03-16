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救經濟 美聯準會緊急降息四碼至接近零利率

聯合報 / 記者田思怡／綜合報導
美國聯準會15日緊急降息四碼。 記者高彬原／攝影
美國聯準會15日緊急降息四碼。 記者高彬原／攝影

美國聯準會15日緊急降息四碼（1個百分點），將基準利率降至接近零，並至少增加7000億美元的債券資產，以挽救受新冠肺炎疫情衝擊的經濟。

【中央社／華盛頓15日綜合外電報導】

為了因應新冠肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施。

聯準會早在3月3日宣布降息2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，今天又降息4碼（1個百分點），來到0%至0.25%的目標區間。

財經媒體CNBC報導，除了降息動作，聯準會還宣布啟動高達7000億美元的量化寬鬆措施，以保護經濟免受新冠肺炎疫情的影響。

美國總統川普曾多次公開敦促聯準會降息以提振國內經濟，今天他在白宮記者會上表示：「這真是好消息，這對美國很好。」

新冠肺炎 疫情 聯準會

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