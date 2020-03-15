新冠肺炎疫情擴散 專家提出四支「黎明」防疫概念股

在新冠肺炎疫情蔓延之際，資產管理業者Strategic Wealth Partner執行長泰柏（Mark Tepper）提出四支防疫概念股，且這四檔股票的第一個字母，組合起來正好是「黎明」（Dawn）。

泰柏12日向CNBC表示，鑒於學校停課、職業體育聯盟取消賽事，就連商務旅行、企業會議及觀光也都因疫情而被迫取消，導致人人都待在家裡。

泰柏說，有道是「黎明降臨前的夜色，總是最黑暗」。在市場震盪之際，他向投資人提出黎明防疫概念股，分別為達美樂披薩（Domino's Pizza）、電玩遊戲廠商動視（Activision）、零售商沃爾瑪（Walmart），以及串流影音巨擘Netflix，這四家業者第一個字母組合起來，即為「黎明」（Dawn）。

泰柏說，這四支防疫概念股，涵蓋了民眾待在家裡的所有需求，且以目前情勢來看，人們都會待在家。