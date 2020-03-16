猜猜看…股神會買什麼

由於美股重挫且震盪，觀察家認為，有「股神」稱號的波克夏公司執行長巴菲特已有機會遵循他自己的投資座右銘來大賺一筆。巴隆周刊（Barron's）分析，他可能買進Google母公司字母（Alphabet）與Visa等藍籌股的股票，也可能透過取得可轉換優先股，對企業提供資金援助。

巴菲特有句名言：「別人貪婪時該恐懼，別人恐懼時就該貪婪。」之前巴菲特對加發股利及買回庫藏股一直戒急用忍，去年也未大買股票或購併企業。2019年底時，波克夏坐擁1,280億美元的現金與約當現金，讓巴菲特的口袋非常之深。

巴隆周刊分析，現在巴菲特有很多股票可買，例如字母、微軟、Visa、好市多等藍籌股，也可對旅遊業提供紓困，市場也猜測他可能投資波音公司。巴菲特以往也經常透過可轉換優先股，對企業提供資金援助，包括高盛、奇異集團，及西方石油公司等。

巴菲特也可能出手併購企業。例如嘉年華郵輪12日僅股價僅剩15美元，市值約僅100億美元。同時，波克夏已經擁有美國四大航空公司約10%的股權，如今航空類股大跌，因此市場也在討論巴菲特可能買下一家航空公司。最近波克夏已加碼達美航空。

據估計，去年底以來波克夏公司的股票資產約減少500億美元，主要是減持金融股，包括美國銀行、富國銀行、美國運通及摩根大通等；蘋果公司的比重最大，約占股票資產的30%。

去年底時波克夏A股的帳面價值約每股26.1萬美元，目前估計已下降到24萬美元，則股價淨值比不到1.2倍，低於最近幾年的水準。