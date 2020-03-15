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美財長：不認為新冠肺炎疫情 將導致美國經濟陷入衰退
美國財長米努勤15日在美國廣播公司節目「本周」（This Week）上表示，他不認為新冠肺炎疫情會導致美國經濟衰退，即使經濟成長步伐可能會走緩。
當在節目上被問到是否會出現經濟衰退時，米努勤答說：「我不這麼認為。真正的問題不是當前的經濟形勢。這是個特別的情況。」
他並表示，在採取措施對抗新冠病毒後，今年稍晚美國經濟活動料將有所增加。
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