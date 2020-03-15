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交易所改在家工作 恐降低資金流動性

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
摩根大通的分析師楊格指出，金融交易員大規模的在家上班，恐怕會降低市場的流動性。(Photo by Wikimedia Commons)
摩根大通的分析師楊格指出，金融交易員大規模的在家上班，恐怕會降低市場的流動性。(Photo by Wikimedia Commons)

全世界愈來愈多的金融交易員因疫情的影響被迫在家工作！目前已有上千名紐約的交易員被遣送回家，芝加哥期權交易所也在近期歇業，然而英國的金融行為監理總署表示，交易員在家工作不利金融監理機構管理，因交易員得在交易之後自行輸入系統。摩根大通的分析師楊格則認為，交易減少恐降低市場資金的流動性。

交易所紛紛關閉

根據《金融時報》報導，近來歐洲一間資產管理的銀行要求部分的債券交易員在家工作，一位投資經理表示，過去雖然也有遠距交易的構想，但直到疫情爆發才真正付諸實行。

「投資人已經準備好沒有實體市場的未來了。」景順投信公司的全球市場策略師李維表示。愈來愈多的金融交易所因疫情的影響被迫關閉，譬如芝加哥商業交易所、芝加哥期權交易所都在近期歇業，目前已有上千名紐約的交易員被遣送回家。

流動性恐降低

然而，交易所的存在一方面是方便管制交易，另一方面也是增進交易的效率。英國的金融行為監理總署眼見於此，只能期待各家企業自我約束符合規範，例如在交易完成之後立即輸入相關的系統。不過美國金融業監管局指出，一旦企業主能夠維持對交易員的監督，便可允許交易員在家工作。

摩根大通的分析師楊格指出，自從911以來金融交易員不曾如此大規模的在家上班，恐怕會降低市場資金的流動性。天利投資的投資組合經理麥考利也認為，當員工在異地工作，便少了面對面溝通的機會，在交易減少的情況下，市場流動性恐怕首當其衝。

「當交易員不再坐在交易室，看著各種顏色的數字變動，可能會喪失改變市場動態的機會。」市場研究機構「格林威治聯營」的麥克帕特蘭表示。然而，通常要坐滿8小時不得離開的交易員，總算有時間去上廁所了。

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