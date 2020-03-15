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美國第四台也掀大退潮！調查: 「剪線族」年增三倍

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
串流服務崛起，美國愈來愈少人看第四台。路透
串流服務崛起，美國愈來愈少人看第四台。路透

今日美國報導，近年來愈來愈多美國人拋棄傳統有線電視（俗稱第四台）和衛星電視。根據市場研究公司LRG（Leichtman Research Group）數據，有線電視2018年流失近160萬名用戶，2019年減少490萬名用戶。

LRG董事長萊希特曼（Bruce Leichtman）在新聞稿中表示，「整體而言，主要的付費電視供應商2019年流失5.4%的訂閱戶，2018年流失1.7%訂閱戶」。

幾乎每家有線電視公司2019年的用戶數量都在下滑。美國有線電視龍頭Comcast的用戶減少73萬2000人，而Charter Communications的用戶減少46萬2000人。全部的有線電視供應商中，僅Sling TV和Walt Disney的Hulu Live用戶增加。

有線電視面臨與報業相同處境：這是一項傳統業務，不會吸引新客群，而舊客群也擁有愈來愈多的其他選擇。

年輕人不再需要有線電視，他們能透過串流媒體服務或YouTube在手機或平板上觀看電視; 而有線電視的傳統客群—高齡觀眾，也逐漸開始接受其他能省錢的選擇。

隨著愈來愈多內容供應商使用串流服務，此現象將變得更加嚴重。一旦在無需訂閱有線電視的情況，就能獲取幾乎所有內容時，供應商的損失將會增加。

尚不清楚有線電視產業的谷底有多深。部分消費者仍希望能在同個地方觀看數百個頻道，但人數將遠低於現有為有線電視付費的8600萬人。

這個日益嚴重的問題將變得愈加嚴重，最終導致大多數美國人以不同方式看電視。

省錢

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