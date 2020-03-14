聽新聞
test
0:00 / 0:00

股債油金市場經歷狂野的一周 劇烈波動還沒完

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
在新冠肺炎大流行的陰影籠罩下，華爾街過去一周來行情劇烈擺盪。美聯社
在新冠肺炎大流行的陰影籠罩下，華爾街過去一周來行情劇烈擺盪。美聯社

在新冠肺炎大流行的巨大陰影籠罩下，全球市場過去一周來行情劇烈擺盪，令許多人大開眼界。從股市、債市到原油和黃金市場，出現太多「自何年何月何日以來最大漲（跌）幅」，令人目不暇接。狂野的一周雖已落幕，這種劇烈波動可能還會持續一段時日。

下列數字凸顯出，上周市況有多麼誇張：

• 美國股市跌入熊市（空頭市場），正式終結歷時11年的牛市（多頭市場）。

• 華爾街周四（12日）遭遇1987年10月19日「黑色星期一」以來最黑暗的一天，當日美股標普500指數崩跌9.5%，道瓊工業指數一天之內狂瀉2,353點、創史上最大單日跌點紀錄。

• 紐約聯邦準備銀行宣示將在金融體系挹注1.5兆美元，以安撫市場顧慮。

• 從周一到周五，道瓊指數收盤漲/跌幅都超過千點，包括周一和周四各崩跌逾2,000點，以及周五飆漲近2,000點。

• 周二（10日），標普500指數出現2018年12月來最大單日漲幅，同日道瓊工業指數創歷來第三大單日漲點紀錄。

• 美股周五（13日）演出2008年來最強勁的反彈走勢。道瓊指數飆漲1,985點，創史上最大漲點紀錄，三大指數漲幅都超過9%。

• 紐約證交所（NYSE）一周來兩度暫停交易，分別在周一和周四，因為標普500指數急跌7%後觸動熔斷機制。

而且，瘋狂走勢不只局限於股市。

• 沙烏地阿拉伯和俄羅斯價格戰準備開打，震撼國際油市，導致油價在周一（9日）遭遇1991年波灣戰來最大跌幅。一周來，倫敦布蘭特原油暴跌25%，紐約西德州輕原油跌23%。

• 債市也遭遇驚濤駭浪，美國10年期公債殖利率先在周一降到史上最低點，一度觸及0.32%。但在白宮宣布抗疫經濟刺激措施激勵下，10年期公債殖利率周五挺升10.4個基點至0.946%，一周來躍升23.7個基點，是去年9月來最大升幅。

• 傳統避險資產黃金則慘遭投資人拋售變現，黃金4月期貨跌4.6%至每英兩1,516.7美元。一周來黃金期貨價跌掉9.3%，是2011年9月23日來最大周線跌幅。

市場人士認為，行情如翹翹板一般瘋狂擺盪、波動劇烈的市況，還會再持續一陣子。畢竟，新冠疫情才剛登陸美國，確診病例可能隨全國各地檢測能量提升而增加，這對近期美股展望不利。

此外，隨著第1季經濟數據將陸續出爐，是否透露經濟成長減弱、甚至可能步向衰退的訊息，也將牽動投資人敏感神經。第1季企業財報季再過數周也將開鑼，疫情對企業財務衝擊多大，投資人也將密切關注。

標普 美股

延伸閱讀

美股下周震盪難免 可能年中才會見底

台南人現在忙追景 將軍橘紅木棉花海加學甲黃金小麥田

川普灑銀彈抗疫 美股道瓊飆1985點史上最猛

美股暴跌後暴漲！道瓊收漲1985點 創史上最大漲點

相關新聞

美股下周震盪難免 可能年中才會見底

道瓊工業指數周五飆漲1,985點，創史上最大漲點。美股三大指數漲幅都超過9%，是2008年來最佳表現。美國總統川普宣布全...

美股上周為何狂跌又狂飆？5因素讓市場抓狂

美國史上歷時最久的多頭市場在上周戛然而止，周四在新冠肺炎疫情蔓延驚恐氣氛瀰漫下，寫下1987年華爾街崩盤以來最大單日跌幅...

股債油金市場經歷狂野的一周 劇烈波動還沒完

在新冠肺炎大流行的巨大陰影籠罩下，全球市場過去一周來行情劇烈擺盪，令許多人大開眼界。從股市、債市到原油和黃金市場，出現太...

專家：限購可平衛生紙之亂、協助避免經濟災難

新冠肺炎疫情從中國大陸蔓延全球，「衛生紙之亂」也從亞洲擴散到世界各地，如今也在美國掀起衛生用品搶購狂潮，促使連鎖超市克羅...

李顯龍：新冠肺炎疫情對新加坡經濟傷害恐甚於金融海嘯

新加坡總理李顯龍表示，新冠肺炎疫情對新加坡經濟的傷害程度，可能比2008年全球金融危機還要嚴重。

供應鏈亂象 英國非處方止痛藥喊漲

英國毋須處方的止痛藥價格大漲，這是因為新冠肺炎疫情爆發，引起原物料短缺，製藥商要求調高售價。

推廣電子書報 英擬取消20%「閱讀稅」

英國今年12月將取消電子書、線上報紙等刊物的20%「閱讀稅」，可是，消費者是否會受益於這項有利於出版商的政策，還無法確定。

全球前20大富豪12日單日損失780億 貝佐斯財富縮水80億

導因於新冠病毒疫情全球大流行，投資人擔憂情緒本周血洗屠殺全世界股票金融市場，也重創全球最有錢大富翁；雖然股市13日大漲，但根據「富比世」雜誌的統計，全球前20大億萬富豪的總財富，單單在12日一天之內，就共損失超過780億元。

比爾蓋茲退出微軟董事會 全力投入慈善工作

電腦科技公司微軟（Microsoft）今天宣布，共同創辦人比爾蓋茲（BillGates）已退出董事會，因為他想把更多時間...

疫情導致製藥業原物料短缺 非處方止痛藥喊漲

英國毋須處方的止痛藥價格大漲，這是因為新冠肺炎疫情爆發，引起原物料短缺，製藥商要求調高售價。

閱讀普及化！英國將廢電子書和線上報紙增值稅

英國今年12月將取消電子書、線上報紙等刊物的20%「閱讀稅」，可是，消費者是否會受益於這項有利於出版商的政策，還無法確定...

川普灑銀彈抗疫 美股道瓊飆1985點史上最猛

美國總統川普宣布全美進入緊急狀態，釋出數百億美元抗疫資金，點燃美股旺盛漲勢。道瓊指數飆漲1985點，創史上最大漲點；3大...

熱門新聞

美股暴跌後暴漲！道瓊收漲1985點 創史上最大漲點

美股上周為何狂跌又狂飆？5因素讓市場抓狂

7歲女童超市購物帶不夠錢 店員留在收據的一句話網友推爆

超市螃蟹被貼半價憤而逃走 網笑：不躲起來會被抓到

編輯推文稱「新冠病毒令人痛快」 朝日新聞道歉

川普灑銀彈抗疫 美股道瓊飆1985點史上最猛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。