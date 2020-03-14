股債油金市場經歷狂野的一周 劇烈波動還沒完

在新冠肺炎大流行的巨大陰影籠罩下，全球市場過去一周來行情劇烈擺盪，令許多人大開眼界。從股市、債市到原油和黃金市場，出現太多「自何年何月何日以來最大漲（跌）幅」，令人目不暇接。狂野的一周雖已落幕，這種劇烈波動可能還會持續一段時日。

下列數字凸顯出，上周市況有多麼誇張：

• 美國股市跌入熊市（空頭市場），正式終結歷時11年的牛市（多頭市場）。

• 華爾街周四（12日）遭遇1987年10月19日「黑色星期一」以來最黑暗的一天，當日美股標普500指數崩跌9.5%，道瓊工業指數一天之內狂瀉2,353點、創史上最大單日跌點紀錄。

• 紐約聯邦準備銀行宣示將在金融體系挹注1.5兆美元，以安撫市場顧慮。

• 從周一到周五，道瓊指數收盤漲/跌幅都超過千點，包括周一和周四各崩跌逾2,000點，以及周五飆漲近2,000點。

• 周二（10日），標普500指數出現2018年12月來最大單日漲幅，同日道瓊工業指數創歷來第三大單日漲點紀錄。

• 美股周五（13日）演出2008年來最強勁的反彈走勢。道瓊指數飆漲1,985點，創史上最大漲點紀錄，三大指數漲幅都超過9%。

• 紐約證交所（NYSE）一周來兩度暫停交易，分別在周一和周四，因為標普500指數急跌7%後觸動熔斷機制。

而且，瘋狂走勢不只局限於股市。

• 沙烏地阿拉伯和俄羅斯價格戰準備開打，震撼國際油市，導致油價在周一（9日）遭遇1991年波灣戰來最大跌幅。一周來，倫敦布蘭特原油暴跌25%，紐約西德州輕原油跌23%。

• 債市也遭遇驚濤駭浪，美國10年期公債殖利率先在周一降到史上最低點，一度觸及0.32%。但在白宮宣布抗疫經濟刺激措施激勵下，10年期公債殖利率周五挺升10.4個基點至0.946%，一周來躍升23.7個基點，是去年9月來最大升幅。

• 傳統避險資產黃金則慘遭投資人拋售變現，黃金4月期貨跌4.6%至每英兩1,516.7美元。一周來黃金期貨價跌掉9.3%，是2011年9月23日來最大周線跌幅。

市場人士認為，行情如翹翹板一般瘋狂擺盪、波動劇烈的市況，還會再持續一陣子。畢竟，新冠疫情才剛登陸美國，確診病例可能隨全國各地檢測能量提升而增加，這對近期美股展望不利。

此外，隨著第1季經濟數據將陸續出爐，是否透露經濟成長減弱、甚至可能步向衰退的訊息，也將牽動投資人敏感神經。第1季企業財報季再過數周也將開鑼，疫情對企業財務衝擊多大，投資人也將密切關注。