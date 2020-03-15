東京奧運延期疑慮增 日房產類股慘遭拋售

成也奧運，敗也奧運？日本首相安倍晉三14日堅持，東京奧運仍將如期舉行，但近來這場體育盛事所引發的種種疑慮，讓日本房地產類股和不動產投資信託（REIT）受創甚深，原因是投資人擔心可能延期。

路透報導，儘管其他全球體育賽事多已因新冠肺炎紛紛延期。美國總統川普13日稍早建議日本，應考慮將奧運延後一年。安倍急電川普後，川普轉而在推特上稱讚奧運場館很了不起。然而這恐怕仍不足以減緩投資人的擔憂。

日經新聞報導，東京證券交易所REIT指數13日狂瀉10.5%，報1,596點，寫下歷來最大跌幅。此前REIT期貨跌幅過大，一度觸發熔斷機制。東急不動產控股則是一開盤就暴跌12%。三菱UFJ摩根士丹利證券首席投資策略師藤戶則弘認為，最近房地產類股會深跌，主因為海外投資人撤資。