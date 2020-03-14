專家：限購可平衛生紙之亂、協助避免經濟災難

新冠肺炎疫情從中國大陸蔓延全球，「衛生紙之亂」也從亞洲擴散到世界各地，如今也在美國掀起衛生用品搶購狂潮，促使連鎖超市克羅格（Kroger）祭出限量購買規定。儘管可能令部分消費者不悅，但專家認為這麼做一舉數得。

近日來，隨著美國新冠疫情升溫，克羅格、好市多（Costco）等賣場的廁紙、紙巾、殺菌濕紙巾被消費者搜購一空的報導頻傳。有些顧客用購物車滿載這些抗疫衛生用品速速結帳離去，晚一步的人只好瞪著空空的貨架嘆氣。

顧問公司TLGG Consulting總經理Katrin Zimmermann表示，克羅格以限購政策因應疫情恐慌，是很好的短期應變之道，更多零售商可望跟進。他說：「公平、平等的物資分配，是避免經濟和社會爆發毀滅性後果的關鍵。」

然而，在新冠疫情大流行之際，多買個幾捲衛生紙備用，不也是人之常情？Zimmerman則指出，若人人都同時大買特買相同的物品，後果可能不堪設想。

他說：「瘋狂囤購可能推高物價，導致通貨膨脹。也可能助長黑市。若是民眾必須花大錢買基本的日常必需品，那就意味他們的可支配所得減少了，而這（消費者支出減少）又會拖垮許多其他行業，對整體經濟造成毀滅性的後果。」

數位諮詢公司 Publicis Sapient北美零售策略主管Hilding Anderson另指出，對每人購買個別商品的數量設限，也有助於零售業者管理供應鏈，在疫情蔓延導致供應鏈壓力緊繃之際尤其重要。

他說：「這麼做可一舉解決好幾個問題——囤購者轉手賣出的問題，以及有些人囤積超過兩、三個月用量的後遺症。而且，這也可以為製造廠和供應鏈爭取更多時間，包括製造、運貨和商店進貨所需的時間。」

Anderson不諱言，店內實施限購政策，仍無法阻止某些人跑遍每家店搜購、囤貨囤到心滿意足為止；但限購仍能「傳達出正確的訊息」，並且幫助其他也想買一、兩份商品的顧客。