比爾蓋茲退出微軟與波克夏董事會 全心投身公益

新冠肺炎疫情迅速在全球擴散之際，微軟（Microsoft）共同創辦人比爾‧蓋茲宣布退出微軟董事會，與這家自己45年前設立的公司，結束最後的正式關連。他同時也自「股神」巴菲特的公司波克夏董事會退休。蓋茲表示，自己未來將更專注於慈善事業。

蓋茲13日在領英（LinkedIn）張貼的聲明中表示，「我將優先致力於一些世界上艱難的挑戰，像是全球健康、發展與教育。我同時也會更加投入因應氣候變遷的對策。」他說：「微軟永遠是我人生重要的一部分，」未來還是會幫著微軟現任執行長納德拉和技術領導團隊，為公司的遠大目標建言。

華爾街日報形容，這是科技業自蘋果共同創辦人賈伯斯病逝後，最重大的董事會辭退案。現年64歲的蓋茲，1975年與童年好友艾倫一起創辦微軟，將之發展為軟體巨人。2000年在微軟與美國政府反托辣斯法規抗戰之際，蓋茲把執行長大位交給鮑默爾（Steve Ballmer），以他與妻子之名成立的「比爾與梅琳達‧蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）也於當年成立；2008年他進一步退出公司日常營運，開始撥出大部分時間在自家基金會，但仍擔任公司董事長，後於2014年卸任，但繼續擔任公司董事至今。

微軟在1990年代以Windows作業系統和Office辦公軟體稱霸天下，蓋茲的身家也隨之水漲船高，最終登上世界首富寶座。

即便微軟最輝煌的時代已經遠去，但在現任執行長納德拉帶領下，軟體銷售與雲端運算事業穩定成長，微軟過去兩個會計年度營收均有14%成長，即使最近幾周股市因新冠肺炎災情慘重，公司目前市值仍在1.2兆美元以上。

蓋茲同時也離開波克夏董事會，他與巴菲特友誼深厚，兩人曾是橋牌牌友。蓋茲2004年末加入波克夏董事會，巴菲特在2006年捐出大筆財富給慈善機構，其中包括蓋茲的基金會。蓋茲的領英貼文說，擔任波克夏董事，「是職涯一大榮幸」。波克夏隨後宣布，前美國運通執行長錢諾特（Ken Chenault）將遞補蓋茲的董事席位。