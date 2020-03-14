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李顯龍：新冠肺炎疫情對新加坡經濟傷害恐甚於金融海嘯

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
新加坡總理李顯龍。路透
新加坡總理李顯龍。路透

新加坡總理李顯龍表示，新冠肺炎疫情對新加坡經濟的傷害程度，可能比2008年全球金融危機還要嚴重。

李顯龍在臉書發文說：「我們無法確知這場大流行病何時止住，但可能至少在今年會延續下去，很可能拖得更久。」「經濟所受的衝擊可能比全球金融危機還嚴重，也延遲更久，甚至在疫情終止後仍不退。」

新加坡總統雅各布已表示，新加坡政府必須考慮動用外匯存底來幫助受疫情波及的民眾和企業止血。繼續上個月撥款45億美元後，新加坡政府正準備推出第二波支援措施。

新加坡 新冠肺炎 李顯龍

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