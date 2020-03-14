美股上周為何狂跌又狂飆？5因素讓市場抓狂

美國史上歷時最久的多頭市場在上周戛然而止，周四在新冠肺炎疫情蔓延驚恐氣氛瀰漫下，寫下1987年華爾街崩盤以來最大單日跌幅紀錄，儘管周五（13日）隨美國總統宣布全美進入緊急狀態全力抗疫後迸出2008年來最大單日漲幅，美股周線跌幅仍深，道瓊工業指數一周來暴跌10.4%。

令投資人驚愕的是，道瓊工業指數和標普500指數2月時才創歷史新高，卻相繼在上周跌入空頭市場，亦即從最近高峰價位回跌20%。道瓊在上周三跌入空頭領域，隔天標普500指數尾隨而至，根據Dow Jones Market Data的資料，兩大指數從歷史顛峰墜落空頭市場的速度是史上最快。

美股最近為什麼跌得又急又猛？財經新聞網站MarketWatch點出這波股災的五大背景因素：

1. 不確定性

股市最厭惡的就是不確定性，新冠肺炎疫情發展更是不確定至極。這意味現在主導盤勢的驅動力已從「貪婪」轉為「恐懼」。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson指出，美國目前對新冠病毒的採檢數比許多國家都來得低，究竟多少人感染仍不明，更無從推估新增確診病例何時會觸頂、這波危機何時結束。

2. 石油震撼

若說股市賣壓慘重，油市賣壓更是災難。沙烏地阿拉伯與俄羅斯擺好姿勢，準備展開價格戰搶市占，觸動原油價格9日崩跌25%，是1991年波灣戰爭以來最大單日跌幅。

油價大跌雖可讓消費者少花一些油錢，但油價跌得又快又重仍震驚全球市場。股市衝擊較輕，畢竟能源公司占標普500指數比重不到3%；但信用市場承受更大衝擊。瑞穗證券美國首席經濟學家Steven Ricchiuto指出，油價崩落，令投資人更擔心高收益債及新興市場債的發行公司可能面臨信用緊俏。

3. 被迫拋售

資產市場一片殺聲隆隆時，就連傳統避險資產也不安全。周四賣壓狂湧，不僅擊倒股價，連黃金和美國公債價格也同步下挫，連帶推升殖利率，反映槓桿投資人遭遇投資損失和保證金追繳而被迫拋售，以致金價一周跌幅近9%。

RBC資本市場商品策略師Christopher Louney說：「手上握著的現金，比散落在外的現金值錢。尤其在市況走跌之時，現金價值更高。投資人為支應保證金追繳和其他資產的損失，設法賣資產變現，黃金便成為首要目標。」

4. 政策反應鈍化

美股周線大跌的一大因素，是川普原先預告推出的「壯觀」財政刺激計畫欠缺細節，以及宣布限制歐洲旅客入境的措施引起顧慮。凱投宏觀經濟學家Andrew Hunter指出，這項旅遊禁令「顯示為遏阻新冠疫情蔓延，更強力的美國境內旅遊限制也將接踵而至，但這可能對經濟成長產生更大的衝擊」。

央行紛紛採取行動，包括聯準會（Fed）緊急降息2碼並在市場大量挹注流動性，英國和加拿大央行也跟進降息，歐洲央行（ECB）則擴大量寬鬆（QE）計畫並推出鼓勵放款措施，但僅短暫支撐市場。經濟學家指出，貨幣政策對疫情造成的「供應衝擊」效果有限 ，只能減緩「需求衝擊」的痛楚。

5. 民眾恐慌

新冠疫情導致美國及世界各地民眾日常生活為之丕變，包括減少社交互動、學校停課、大型集會和活動延期或取消。NBA賽季無限期停賽、好萊塢影星湯姆漢克確診新冠肺炎，這些消息也令人怵目驚心。

Commonwealth Financial Network投資長Brad McMillan說：「大眾覺醒已升到高峰，大眾恐懼感或許也接近最高點。我認為，穿插在湯姆漢克與NBA消息之間的，是美國疾病控制預防中心（CDC）有效的公共衛生教育宣導。」他認為，這可能是個好預兆。