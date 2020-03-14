快訊

涉國家主權！傳海地要求台灣撤換大使 外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚴防疫情 蘋果將關閉大中華地區以外門市到27日

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
蘋果14日於官網宣布，將關閉大中華地區以外的門市直到3月27日。路透
蘋果14日於官網宣布，將關閉大中華地區以外的門市直到3月27日。路透

蘋果（Apple）14日宣布，將關閉大中華地區以外的門市直到3月27日，也要求那些門市的員工轉向遠距上班，以防新冠肺炎疫情擴散。

彭博資訊報導，蘋果官網公告，執行長庫克表示「降低肺炎傳染風險的最有效方式，就是降低（人群）密度和盡可能拉大社會距離」，因此決定暫時關閉門市，並敦促大中華地區以外的員工轉向遠距上班。

蘋果在全球嚴防肺炎疫情之際，已先關閉位於義大利和西班牙的門市。庫克也說，在關閉門市期間受影響的所有計時人員，將繼續領取正常薪資。

新冠肺炎 疫情 義大利

延伸閱讀

「安雅的回家路」重現溫情勇氣 絕美山景全入鏡

彭博報導 庫克鼓勵員工遠距上班

庫克發通告 蘋果允許全球多數員工本周遠距工作

蘋果加強防疫！ 庫克鼓勵全球大多數員工在家工作

相關新聞

供應鏈亂象 英國非處方止痛藥喊漲

英國毋須處方的止痛藥價格大漲，這是因為新冠肺炎疫情爆發，引起原物料短缺，製藥商要求調高售價。

推廣電子書報 英擬取消20%「閱讀稅」

英國今年12月將取消電子書、線上報紙等刊物的20%「閱讀稅」，可是，消費者是否會受益於這項有利於出版商的政策，還無法確定。

全球前20大富豪12日單日損失780億 貝佐斯財富縮水80億

導因於新冠病毒疫情全球大流行，投資人擔憂情緒本周血洗屠殺全世界股票金融市場，也重創全球最有錢大富翁；雖然股市13日大漲，但根據「富比世」雜誌的統計，全球前20大億萬富豪的總財富，單單在12日一天之內，就共損失超過780億元。

比爾蓋茲退出微軟董事會 全力投入慈善工作

電腦科技公司微軟（Microsoft）今天宣布，共同創辦人比爾蓋茲（BillGates）已退出董事會，因為他想把更多時間...

疫情導致製藥業原物料短缺 非處方止痛藥喊漲

英國毋須處方的止痛藥價格大漲，這是因為新冠肺炎疫情爆發，引起原物料短缺，製藥商要求調高售價。

閱讀普及化！英國將廢電子書和線上報紙增值稅

英國今年12月將取消電子書、線上報紙等刊物的20%「閱讀稅」，可是，消費者是否會受益於這項有利於出版商的政策，還無法確定...

川普灑銀彈抗疫 美股道瓊飆1985點史上最猛

美國總統川普宣布全美進入緊急狀態，釋出數百億美元抗疫資金，點燃美股旺盛漲勢。道瓊指數飆漲1985點，創史上最大漲點；3大...

美股暴跌後暴漲！道瓊收漲1985點 創史上最大漲點

華爾街連續兩日創下多年新紀錄，前一交易日出現1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅，13日則創下2008年10月以來最大單日漲幅。

各國央行救市 替市場「輸血」

由於全球金融市場出現恐慌性賣壓，且企業資金緊俏，美國聯準會（Fed）等多國央行紛紛對市場注入鉅額流動性，Fed更承諾將至少提供5兆美元資金，以防堵公債市場可能失能的風險；加拿大、日本、瑞典及澳洲央行也相繼對市場擴大注資。

美、歐股上演反攻秀 短線難擺脫震盪

在各國財金當局可望加碼刺激經濟帶動下，美股13日早盤一甩前一天締造30多年來最慘跌勢陰影，開盤飆漲逾1,300點，歐股也擺脫陰霾上演大反攻，可望締造2008年來最大單日漲幅，國際油價漲約2%。但投資人都認為，全球股市短期仍將維持震盪格局。

高盛：Fed可能祭出零利率

曾神準預測美國聯準會（Fed）本月初會緊急降息2碼的高盛經濟學者，已調整對Fed的政策預期，預估Fed下周將一口氣降息1個百分點，加入其他金融機構的行列，認為Fed本月將把基準利率降至接近零的水準。但經濟學者普遍認為，就算美國利率降到零，仍不足以支持經濟安度新冠肺炎的震撼，還需要政府積極擴張財政支出。

高盛預測：Fed下周降息一個百分點

鑒於美國和全球的新冠病毒病例持續增長，金融狀況進一步急劇收緊，經濟前景風險上升，投資銀行高盛昨調整對美國聯準會（Fed）的降息預測，最新預測三月十八日公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議上將降息一個百分點，耗盡剩餘政策空間，讓聯邦基金利率快速回到零至百分之○點二五的危機時代水平。

熱門新聞

為何美股賣壓止不了血？「大賣空」本尊投資人解釋

走出30年來最大跌勢！美股期指盤前大漲逾千點 觸動熔斷機制

美股暴跌後暴漲！道瓊收漲1985點 創史上最大漲點

彭博：川普將宣布進入緊急狀態 道瓊漲勢急縮

經濟刺激方案有譜 道瓊早盤飆漲1,300點

哭哭！今年想在波克夏股東會親睹「股神」風采 沒機會了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。