嚴防疫情 蘋果將關閉大中華地區以外門市到27日

導因於新冠病毒疫情全球大流行，投資人擔憂情緒本周血洗屠殺全世界股票金融市場，也重創全球最有錢大富翁；雖然股市13日大漲，但根據「富比世」雜誌的統計，全球前20大億萬富豪的總財富，單單在12日一天之內，就共損失超過780億元。

2020-03-14 11:55