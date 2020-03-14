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嚴防疫情 蘋果將關閉大中華地區以外門市到27日
蘋果（Apple）14日宣布，將關閉大中華地區以外的門市直到3月27日，也要求那些門市的員工轉向遠距上班，以防新冠肺炎疫情擴散。
彭博資訊報導，蘋果官網公告，執行長庫克表示「降低肺炎傳染風險的最有效方式，就是降低（人群）密度和盡可能拉大社會距離」，因此決定暫時關閉門市，並敦促大中華地區以外的員工轉向遠距上班。
蘋果在全球嚴防肺炎疫情之際，已先關閉位於義大利和西班牙的門市。庫克也說，在關閉門市期間受影響的所有計時人員，將繼續領取正常薪資。
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