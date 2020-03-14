全球前20大富豪12日單日損失780億 貝佐斯財富縮水80億

導因於新冠病毒疫情全球大流行，投資人擔憂情緒本周血洗屠殺全世界股票金融市場，也重創全球最有錢大富翁；雖然股市13日大漲，但根據「富比世」雜誌的統計，全球前20大億萬富豪的總財富，單單在12日一天之內，就共損失超過780億元。

億萬富翁亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)成為12日當天最大損失者；由於股價當天下跌近8%，他的淨資產減少了80億元，他的總財富縮水超過7%。

法國高級品牌集團LVMH執行長阿諾特(Bernard Arnault)虧損了77億元。他是全球排名第三大富豪，但就在LVMH的12日收盤價下跌近9%之後，資產僅剩825億元。高級奢侈品產業因為全球新冠病毒肆虐，受到嚴重打擊，因為來自中國與歐洲市場消費者，對奢華品的需求減少。

臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）同樣受到影響，由於臉書股價暴跌超過9%，資產損失57億元。甲骨文創辦人艾利森(Larry Ellison)淨資產縮水56億元，肇因於公司股價下跌11% 。

美國史坦普500指數（S&P 500 Index）、那斯達克指數、道瓊指數12日收盤均下跌超過9%，迫使這些億萬富翁資產蒙受慘重損失。新冠病毒疫情預警在全球引發一系列禁令與相關取消停滯，導致美國股市遭逢自1987年「黑色星期一」(Black Monday)以來，最糟糕的跌幅，也讓美國股市進入熊市。