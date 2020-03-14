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全球前20大富豪12日單日損失780億 貝佐斯財富縮水80億

世界日報 / 編譯吳日君／綜合13日電
全球前20大富豪12日單日損失780億。圖／世界日報提供
全球前20大富豪12日單日損失780億。圖／世界日報提供

導因於新冠病毒疫情全球大流行，投資人擔憂情緒本周血洗屠殺全世界股票金融市場，也重創全球最有錢大富翁；雖然股市13日大漲，但根據「富比世」雜誌的統計，全球前20大億萬富豪的總財富，單單在12日一天之內，就共損失超過780億元。

億萬富翁亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)成為12日當天最大損失者；由於股價當天下跌近8%，他的淨資產減少了80億元，他的總財富縮水超過7%。

法國高級品牌集團LVMH執行長阿諾特(Bernard Arnault)虧損了77億元。他是全球排名第三大富豪，但就在LVMH的12日收盤價下跌近9%之後，資產僅剩825億元。高級奢侈品產業因為全球新冠病毒肆虐，受到嚴重打擊，因為來自中國與歐洲市場消費者，對奢華品的需求減少。

臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）同樣受到影響，由於臉書股價暴跌超過9%，資產損失57億元。甲骨文創辦人艾利森(Larry Ellison)淨資產縮水56億元，肇因於公司股價下跌11% 。

美國史坦普500指數（S&P 500 Index）、那斯達克指數、道瓊指數12日收盤均下跌超過9%，迫使這些億萬富翁資產蒙受慘重損失。新冠病毒疫情預警在全球引發一系列禁令與相關取消停滯，導致美國股市遭逢自1987年「黑色星期一」(Black Monday)以來，最糟糕的跌幅，也讓美國股市進入熊市。

富翁 疫情 查克柏格

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華爾街連續兩日創下多年新紀錄，前一交易日出現1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅，13日則創下2008年10月以來最大單日漲幅。

各國央行救市 替市場「輸血」

由於全球金融市場出現恐慌性賣壓，且企業資金緊俏，美國聯準會（Fed）等多國央行紛紛對市場注入鉅額流動性，Fed更承諾將至少提供5兆美元資金，以防堵公債市場可能失能的風險；加拿大、日本、瑞典及澳洲央行也相繼對市場擴大注資。

美、歐股上演反攻秀 短線難擺脫震盪

在各國財金當局可望加碼刺激經濟帶動下，美股13日早盤一甩前一天締造30多年來最慘跌勢陰影，開盤飆漲逾1,300點，歐股也擺脫陰霾上演大反攻，可望締造2008年來最大單日漲幅，國際油價漲約2%。但投資人都認為，全球股市短期仍將維持震盪格局。

高盛：Fed可能祭出零利率

曾神準預測美國聯準會（Fed）本月初會緊急降息2碼的高盛經濟學者，已調整對Fed的政策預期，預估Fed下周將一口氣降息1個百分點，加入其他金融機構的行列，認為Fed本月將把基準利率降至接近零的水準。但經濟學者普遍認為，就算美國利率降到零，仍不足以支持經濟安度新冠肺炎的震撼，還需要政府積極擴張財政支出。

高盛預測：Fed下周降息一個百分點

鑒於美國和全球的新冠病毒病例持續增長，金融狀況進一步急劇收緊，經濟前景風險上升，投資銀行高盛昨調整對美國聯準會（Fed）的降息預測，最新預測三月十八日公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議上將降息一個百分點，耗盡剩餘政策空間，讓聯邦基金利率快速回到零至百分之○點二五的危機時代水平。

防公債市場崩 各國紛擴大注資

由於美國金融市場出現恐慌性賣壓，且企業資金超緊，美國聯準會（Fed）十二日對公債市場注入鉅額流動性，並承諾將至少提供五兆美元資金，以防堵公債市場可能失能的風險；加拿大、日本、澳洲及大陸央行也相繼對市場擴大注資。

蘋果：今年WWDC改線上開

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