比爾蓋茲退出微軟董事會 全力投入慈善工作

電腦科技公司微軟（Microsoft）今天宣布，共同創辦人比爾蓋茲（BillGates）已退出董事會，因為他想把更多時間貢獻在慈善事業。

64歲的蓋茲早在十幾年前就停止參與公司日常營運，把注意力轉移到以他和妻子梅琳達（Melinda Gates）為名的基金會上。

總部位在華盛頓州雷孟（Redmond）的科技巨擘微軟表示，蓋茲到2014年初仍是微軟董事長，現在則完全退出。

微軟執行長、公司老將納德拉（Satya Nadella）在聲明中說：「這些年來，與比爾一起工作，從他身上學習，是極大的光榮和特權。」

「比爾秉信軟體普及的力量，抱持解決社會最迫切挑戰的熱情，並據此成立公司，微軟和世界也因此變得更好。」

納德拉補充說，微軟將持續受惠於蓋茲「對技術的熱情和建議」，他將在公司繼續擔任技術顧問。