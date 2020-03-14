比爾蓋茲退出微軟董事會 全力投入慈善工作
電腦科技公司微軟（Microsoft）今天宣布，共同創辦人比爾蓋茲（BillGates）已退出董事會，因為他想把更多時間貢獻在慈善事業。
64歲的蓋茲早在十幾年前就停止參與公司日常營運，把注意力轉移到以他和妻子梅琳達（Melinda Gates）為名的基金會上。
總部位在華盛頓州雷孟（Redmond）的科技巨擘微軟表示，蓋茲到2014年初仍是微軟董事長，現在則完全退出。
微軟執行長、公司老將納德拉（Satya Nadella）在聲明中說：「這些年來，與比爾一起工作，從他身上學習，是極大的光榮和特權。」
「比爾秉信軟體普及的力量，抱持解決社會最迫切挑戰的熱情，並據此成立公司，微軟和世界也因此變得更好。」
納德拉補充說，微軟將持續受惠於蓋茲「對技術的熱情和建議」，他將在公司繼續擔任技術顧問。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言