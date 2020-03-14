疫情導致製藥業原物料短缺 非處方止痛藥喊漲

英國毋須處方的止痛藥價格大漲，這是因為新冠肺炎疫情爆發，引起原物料短缺，製藥商要求調高售價。

開在市中心的零售商和藥局證實，乙醯胺酚、布洛芬、阿司匹靈的採購成本，近幾周全面飆高，有些的漲幅甚至高達30%，這是因為藥品批發商想轉嫁成本。

部分獨立藥局正為批發價上漲而苦惱不已，其中一家據傳被迫連續調漲售價，但大型連鎖商大致都能利用其規模優勢，設法自行吸收成本。

線上藥局Medino的常務總監賈柯伯森表示，32顆500mg的乙醯胺酚，供應商現在要價85便士，比起2月高出近三分之一或21便士。他指出：「我們看到布洛芬的價格也出現類似漲勢。」

連鎖藥妝店博姿（Boots）說，已注意到批發價調漲，但「顧客可以放心，他們的常用品牌，包括Boots自有品牌的乙醯胺酚在內，沒有、也不會漲價。我們的抗菌產品也一樣」。

據了解，專門供應止痛藥給藥商和超市的Aspar製藥公司，本周致函包括市場領導者特易購（Tesco）在內的客戶，要求調漲阿司匹靈和乙醯胺酚的價格近20%。另一供應商Bell's Healthcare，也要求布洛芬的價格要有相近的漲幅。

Aspar說，由於來自中國大陸和印度的原物料短缺，推升成本，因此不得不漲價。

全球最大學名藥生產國的印度，上周限制包括乙醯胺酚在內特定藥品的出口。中國封城抗疫，擾亂全球製藥業供應鏈，有許多印度製藥商自中國進口基礎原料。

部分供應商已開始限量向零售商和藥局出售止痛藥，以確保存貨能平均分布全英各地。影響所及，零售商轉而限制消費者可以購買的止痛藥和兒童用藥數量。

博姿說，最近乾洗手液、感冒和流感用藥、止痛藥的銷量均增加。該連銷藥妝店日前宣布，每位消費者限購兩份咳嗽和感冒藥、止痛藥、兒童用藥、溫度計和面紙，以及嬰兒用消毒抗菌產品和洗手液。