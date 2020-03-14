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閱讀普及化！英國將廢電子書和線上報紙增值稅

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
英國12月將廢除電子書和線上刊物的20%增值稅。路透
英國12月將廢除電子書和線上刊物的20%增值稅。路透

英國今年12月將取消電子書、線上報紙等刊物的20%「閱讀稅」，可是，消費者是否會受益於這項有利於出版商的政策，還無法確定。

英國衛報報導，印刷書籍和實體報紙的增值稅（VAT）一直為零，但數位版本書報，像是亞馬遜的Kindle電子書，或是泰晤士報等線上新聞訂閱服務，要繳納銷售稅。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）證實新政策還將影響有聲書、線上雜誌和學術期刊，後者將有助於大學節省圖書館預算。他表示，「世界一流的教育有助於下一代蓬勃發展，沒什麼比閱讀更重要」，並估計2025年前，財政部每年將因此損失兩億英鎊稅收。

亞馬遜對此決定表示歡迎，稱此舉讓閱讀普及化，儘管電子書成本下降，可能對傳統書店的銷售產生連鎖效應。

經過媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）領軍的出版商和新聞媒體多年遊說後，英國政府終於決定不對線上刊物課徵增值稅。新聞集團在英國打了多年官司，爭取實體報紙和線上報紙應該一視同仁。

英國報業蕭條之際，這項新政策將能為數位內容收費的報業帶來意外的財務成長助力。

泰晤士報擁有超過30萬名線上訂閱用戶，每名訂閱戶年付312英鎊（約台幣1萬2000元），代表如果不將20%的免稅額回饋消費者的話，泰晤士報收入將增加數千萬英鎊。

然而，目前尚不清楚英國政府在課稅時將如何定義線上報紙或雜誌，特別是涉及新聞時事等資訊的其他付費線上訂閱產品。

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