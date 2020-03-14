美股暴跌後暴漲！道瓊收漲1985點 創史上最大漲點

華爾街連續兩日創下多年新紀錄，前一交易日出現1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅，13日則創下2008年10月以來最大單日漲幅。

道瓊工業平均指數上漲1985點或9.36%收2萬3185.62點，為史上最大漲點。史坦普500指數上漲230.38點或9.29%收2711.02點。那斯達克綜合指數上漲672.43點或9.34%收7874.23點。

儘管大漲，道指本周仍下跌10%，史指和那指也下跌逾8%。

在川普總統表示下周將可進行5萬次新型冠狀病毒檢測後，股指觸及盤中高點。川普也宣布已指示能源部採購原油作戰備儲油，激勵油價走高。

嘉信理財(Charles Schwab)交易和衍生品副總裁佛雷德里克(Randy Frederick)說：「我總是提醒投資人，波動性通常意味著雙向重大動作。」「在經歷過30年來最大重挫後，出現一點反彈並不足為奇。」

由於美國政府和全球其他國家可能實施財政刺激措施，股市飆升。美國財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示，「白宮和國會即將達成協議。」「總統絕對保證政府將全力以赴，我們將與眾議院和參議院合作。」聯準會(Fed)也發布了有關融資措施的更多細節。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，在新冠病毒爆發期間，美國議員和白宮已接近達成經濟紓困協議。她說：「我們已經解決了大多數分歧。」一切都與「測試」有關。

在德國，政府保證在疫情爆發期間動用所有必要資金來支持經濟。德國財政部長舒爾茨(Olaf Scholz)在新聞發布會上說：「我們正採取一切必要措施保護勞工和企業。」

來自全球各地的央行行動也刺激了股市。日本銀行注資5000億日元以應對全球市場的拋售。挪威央行將利率降低50個基點。據報導，南韓央行正在就可能的緊急降息進行討論。

Prudential Financial首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「市場似乎似乎有股引力將指數帶至2018年12月24日的低點。」「感覺上好像市場希望回到那裡。」

他說，「換言之，出現非理性的暴跌未嘗不是一件好事。」「市場期待這種恐慌已久。」

紐約Fed宣布買進所有期限國債，從30年期債券開始，並指出：「這些收購意在解決與新冠病毒爆發有關的國債市場極度不正常的擾動。」

關於快速傳播的冠狀病毒，許多負面新聞衝擊了投資人。在美國男子職籃(NBA)無限期暫停本賽季剩餘時間後第二天，NCAA取消了「瘋狂三月」的錦標賽。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)宣布進入緊急狀態，同時對大型活動和企業實行新的限制。

E-Trade投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「毫無疑問，這是個令人不安的時刻，投資人應該花時間檢視自有的投資組合，並確保自己對風險水平感到滿意。」