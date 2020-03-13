疫情如何衝擊美國經濟？這五項指標讓你「早知道」

儘管政府公布的就業、通膨及國內生產毛額（GDP）數據，最終都會反映新冠肺炎疫情對經濟活動的影響，但這些數據基本上都是「落後指標」，難以完全反映當下肺炎疫情對美國消費者造成的巨大衝擊。

股市和債市已反映出投資人對肺炎疫情衝擊經濟的預期，包括標普500指數9日重挫至金融危機以來最低點、美債殖利率驟降、油價大跌以及信用市場緊縮。

對多數美國人而言，疫情造成的痛苦才正要開始。財星雜誌（Fortune）整理出以下五大領域，一旦美國消費者縮減支出，這些領域將率先放緩。整體來說，這些跡象顯示，占美國經濟比重最高的「消費支出」，目前為止稍微放緩。

●旅館住宿

部分美國人正避免外出旅遊，因擔憂在飛機、火車或旅館內傳染到新冠病毒。「西南偏南」多媒體藝術節（SXSW）的主辦單位，宣布取消今年預計在德州奧斯汀舉辦的這場藝術、音樂以及科技盛會。

根據數據追蹤公司STR，到2月29日止的一周，美國旅館的住房率下滑1.7%至64.1%，顯示肺炎疫情特別使海外遊客打消赴美旅遊的念頭。

●零售銷售

市調機構Redbook的最新報告顯示，美國零售業3月第一周的同店銷售比去年同期成長6%，也說隨著肺炎疫情的擔憂日益增加，消費者正囤積緊急物資和大量採購。

●電影票房

美國民眾似乎也避開電影院，因擔心人群密集，從迪士尼動畫電影「1/2的魔法」（Onward）上映首周末票房只有3,910萬美元可見一斑，這部片已成為皮克斯歷來首映票房第三差的電影。

追蹤電影票房的ComScore數據顯示，3月第一周的周末，美國前十大賣座電影的票房比一年前銳減53%，去年同期上映的「驚奇隊長」（Captain Marvel），北美上映首周末票房為1.534億美元。

●百老匯的門票銷售

百老匯劇院票房也是一項指標；比起電影院，百老匯特別能吸引較年長的消費者。由於紐約出現群聚感染新冠肺炎的案例，民眾可能避免參加這類多人群聚的活動。根據百老匯聯盟（Broadway League）的數據，到3月8日止的一周，百老匯觀眾人數年減6.5%。

●消費者舒適度

根據彭博的每周調查，消費者舒適度指數自1月稍晚持續滑落，但仍高於2007至2009年經濟衰退期間的水準。

另一項報告也顯示，美國民眾的信心降至十周以來的低點，而採購氛圍轉淡，受肺炎疫情的擔憂日增所拖累。