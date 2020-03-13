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哭哭！今年想在波克夏股東會親睹「股神」風采 沒機會了

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
圖為巴菲特（左）與老搭檔孟格去年出席波克夏股東大會的檔案照。路透
圖為巴菲特（左）與老搭檔孟格去年出席波克夏股東大會的檔案照。路透

NBA無限期停賽、紐約百老匯將熄燈至少一個月，現在連全球企業界每年最期待的盛會之一，今年也確定不讓人「實際參與」了。

「股神」巴菲特（見圖）13日宣布，原定5月2日舉行的波克夏（Berkshire Hathaway）年度股東大會將照常舉行，但眾股東僅能透過Yahoo Finance串流直播，「虛擬」參與。

巴菲特表示，他本人和少數幾名員工會實際出席，進行代理投票，他的老搭檔孟格或許會、或許不會，主要是為防範新冠病毒擴散。現場仍將由。

巴菲特在信中表示，對於這項行動感到很遺憾，「數十年來股東年會對我和我的搭檔孟格，都是一年當中相當令人期待的大事。然而，如今大型集會顯然對參與者與更範圍更廣的鄰近社區，都會造成健康的威脅」。

波克夏的股東大會，早已成全球企業界的盛事，例如2018年時，波克夏總部所在地奧瑪哈湧入逾4萬人，參加這場被喻為「資本主義者的伍茲塔克節」（Woodstock for Capitalists），許多人都是為了一睹「股神」風采。

巴菲特 波克夏 直播

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