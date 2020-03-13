巴菲特支持的這家電動車廠 躍居全球最大口罩製造商

獲「股神」巴菲特支持的中國大陸電動車廠商比亞迪，近一個月前開始生產口罩，如今已成為全球最大口罩製造商。

比亞迪今（13）日表示，目前每日可生產500萬片口罩，且正在進一步擴大產能。創辦人王傳福帶領一支由3,000名工程師組成的團隊，從頭開始搭建生產線，生產線的90%都是比亞迪自製。該公司並未說明生產的是哪類型口罩。

自從大陸爆發新冠肺炎疫情以來，口罩和消毒水的需求量暴增，導致供應短缺，並促使許多工業企業轉型、搭建新的生產鏈。大陸國家發展改革委員會表示，大陸目前是全球第一大口罩生產國，至2月22日止，每日生產量達到5,480萬片，大約是2月1日時的2.8倍。

此外，大陸廣汽集團和石油巨頭中國石化等，也都在生產口罩。產線能如此迅速的轉型，一方面反映出中國大陸的製造能力，也凸顯企業在防範重大疫情導致生產癱瘓上面臨的急迫性。