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羅氏新冠肺炎高速檢測系統獲美國緊急批准 股價大漲

經濟日報 / 編譯／任中原

羅氏製藥公司13日表示，該公司研發的高度自動化新冠肺炎檢測系統已經得到美國聯邦食品藥品管理局（FDA）的緊急批准，可使肺炎檢測速度加快10倍。羅氏股價13日早盤大漲4.9%。

羅式指出，FDA已經對羅式的cobas 6800/8800檢測系統給予「緊急使用授權」；另外歐洲及其他承認CE醫療設備標準的國家也適用。

羅氏指出，8800系統一天可以檢測4,128位病患，6800系統可以檢測1,440人。

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