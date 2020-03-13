為何美股賣壓止不了血？「大賣空」本尊投資人解釋

知名投資人貝瑞（Michael Burry）在2008年金融海嘯前放空次級房貸證券而大賺，成為小說及電影「大賣空」故事的主人翁。如今他在這波新冠肺炎疫情引爆的全球股災中，再度押對方向。

財經新聞網站MarketWatch報導，貝瑞接受彭博資訊訪問時表示，在美股這波又急又猛的跌勢中，他打算繼續「大舉」做空。

貝瑞是醫師出身，後來改行當避險基金經理人，他在2008年金融海嘯之前大舉押注次級房貸市場將崩垮，因此揚名立萬，電影「大賣空」（The Big Short）就敘述這一段經歷。

創辦Scion資產管理公司的貝瑞向彭博資訊表示，新冠疫情有如一個引爆器，觸動「被動式投資泡沫」爆裂。他早在去年8月下旬就預言，指數股票型基金（ETF）這類被動式投資將是下一個泡沫，而資金大量湧入ETF這類被動式投資工具，將加劇日後的賣壓。

他的預言似已應驗。近日來美股賣壓狂湧，道瓊工業指數12日收盤又崩跌2,352點，跌幅深達10%。那斯達克綜合指數和標普500指數分別重挫9.5%和9.4%。

貝瑞說：「沒人知道跌勢會持續多久，所以眾人有充分的理由拋售。若你投資股票是因為之前一直走高，而且央行總是會踩煞車讓任何賣壓止血，那麼，這些先決條件現在都不再有效了。」

貝瑞表示，他不急著結清做空部位。他說：「這麼說好了：儘管賣壓猛烈，歷時還不夠久、尚未能驅散逢低承接的心態。但市場恐懼感與民眾對新冠病毒的恐懼感同時蔓延，這雙重恐懼將毒害市場信心。」

貝瑞說：「對我來說，市場的歇斯底里反應似乎比實際情況還要糟，但在投資人一窩蜂爭先恐後逃出場後，到底最初引發跌勢的因素是否有道理，已經不重要了。」