美股跌入熊市事關重大 暗示美國經濟衰退可能性超過80%

美國股市都進入熊市了，美國離經濟衰退還會遠嗎？

在過去的93年中，標普500指數共出現13次下跌20%而進入熊市的情況，其中只有兩次美國經濟在一年內並沒有陷入萎縮：1987年和1966年。而同時期14次經濟衰退中，只有三次股市沒有出現熊市。

「這是大家必須面對的現實，」First American Trust投資總監Jerry Braakman表示，「我們身處未知領域，情況可能會變得更糟。當政府採取行動，大家會考慮發生重大金融危機的情況。大家都感到恐慌。」

冠狀病毒的蔓延和歷史性的油價衝擊已經導致金融市場出現自上次金融危機以來最動盪時期。彭博經濟模型認為未來一年出現經濟衰退的可能性為52%，是2009年以來的最高水平。

摩根大通的John Normand表示，根據金融市場各類資產所消化的預期，市場認為發生衰退的可能性高達80%，這是有史以來美國尚未真正陷入衰退情形下的最高紀錄（而且我們可能已經陷入了衰退）。

Leuthold Group投資總監Doug Ramsey認為，股市下跌不僅反映可怕的經濟成長前景，而且有可能損害美國人的信心和消費支出。他的公司上周減少了股票部位。

他發給客戶的一份報告寫道：「許多月以來，我們一直認為，即使是8-10%的適度市場回落，也可能破壞脆弱的消費者和企業信心，最終使經濟陷入衰退。目前的這波跌勢很有可能證明是對有史以來最長經濟擴張期的最後致命一擊。」

加拿大皇家銀行（RBC）數據顯示，從可追溯到1930年代的歷次經濟衰退的數據，標普500指數平均出現了32%頹勢。這種幅度的下降將使該指數跌至2,302點。標普500指數周四收盤暴跌9.5%，至2,480.64點。