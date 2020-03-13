蘋果在中國大陸42家門市全數恢復營業

隨著全球各國紛紛為抑制新冠肺炎疫情蔓延，而加強限制人員、貨物及服務的流動，全球經濟陷入衰退的憂慮正急遽升高。投資人也擔心，全球現已推出規模超過1,300億美元（約新台幣3.9兆元）的財政刺激方案，可能不足以力挽狂瀾。

2020-03-13 00:54