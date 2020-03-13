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蘋果在中國大陸42家門市全數恢復營業

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果在中國大陸北京的門市人員配戴口罩，擦拭、整理產品，準備迎接顧客。 美聯社
蘋果在中國大陸北京的門市人員配戴口罩，擦拭、整理產品，準備迎接顧客。 美聯社

彭博資訊報導，蘋果在中國大陸的42家門市現在全數恢復營業。先前因為中國大陸新冠肺炎役情嚴峻，蘋果一度完全關閉其境內所有門市因應，上月中旬過後情況緩解，開始由北京、上海等據點陸續重新開店營業。

中國大陸是蘋果第三大市場，被迫暫時關閉門市因而成為日前蘋果調降本季營收預期的主要原因之一。

上周蘋果已重開在中國大陸的38家門市，根據其官網資訊，最後4家會在今天復業。

現在疫情轉而在歐美變得嚴重，本周稍早，蘋果又被迫關閉它在義大利境內所有17家門市。

義大利 新冠肺炎

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