Fed擬投放5兆美元流動性 紓解融資市場旱象

美國聯準會（Fed）提高到下個月之間原要向市場投放的流動性規模，承諾將總共提供超過5兆美元的流動性，這顯示Fed其將盡一切努力防止短期融資利率飆升。

紐約聯準銀行本周第三次提高附買回（repo）操作上限，於周四（12日）展開5,000億美元3個月期附買回操作，因有跡象顯示新冠肺炎疫情已開始為資金拆借市場和美國國債交易造成壓力。紐約聯準銀行將於今天再次開展此一操作，同時也會進行1個月期的5,000億美元附買回操作。這樣的操作規模計畫在下個月總共將進行10次。

彭博資訊指出，加上Fed原先前計畫的期限更短的附買回操作，總共投放流動性規模將達5.4兆美元。股市12日出現新一輪暴跌，且有跡象顯示公司爭先恐後尋找資金，全球資金市場面臨更多的壓力。

Jefferies經濟學者ThomasSimons和Ward McCarthy在分析報告中表示：「聯準會很明顯從去年9月融資市場動盪中吸取了教訓。那就是，行動快，力度大，就能避免出現最大問題。」

聯準會的努力看來奏效。到12日下午稍晚，隔夜附買回利率已跌至有效聯邦基金利率目標區間1%到1.25%的下半部位，早上這個利率曾經略高於此水準。