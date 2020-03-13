台積電ADR周四大跌6.8% 創20年來最大跌幅

台積電周四ADR收盤大跌6.8%，創下2000年3月12日來最大跌幅，擋不住費城半導體指數崩跌10.9%頹勢。

台積電ADR跌3.8%，收在48.69美元。

美國股市周四暴跌，道瓊工業指數暴跌10%，創下美股1987年「黑色星期一」崩盤以來的最大單日跌幅，可見投資人對聯準會（Fed）採取的非常規購債措施和美國總統川普的經濟提案缺乏信心，認為不足以緩衝新冠疫情的經濟影響。標普500指數和納斯達克指數也都陷入熊市。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數暴跌2,352.6點，至21,200.62點，跌幅10%。標普500指數下跌260.74點，至2,480.64點，跌幅9.5%。那斯達克綜合指數下跌750.25點，至7,201.80點，跌幅9.4%。

台積電ADR周四在費半成份股中算跌幅較輕的。超微崩跌14.6%，輝達（Nvidia ）跌12.2%，英特爾跌11.9%，美光跌11.2%，跌幅更重。

台灣加權股價指數昨天崩跌471.43點收10,422.32點。台積電跌2.7%，收394.00元。

以下是台股ADR各股周四收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 3.89 -10.98

中華電 CHT 35.34 -2.19

台積電 TSM 48.69 -6.80

聯電 UMC 2.28 -2.98

資料來源：彭博資訊