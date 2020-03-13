新冠疫情再重創油價 黃金被拋售以滿足流動性需求

國際原油期貨走向2008年以來最大單周跌幅，冠狀病毒大流行重創石油需求並威脅全球經濟穩定。隨著全球市場的下滑勢頭有增無減，投資人紛紛拋售黃金，趁機將此避險資產獲利了結來滿足流動性需求。受冠狀病毒肆虐影響，包括銅和鎳在內的工業金屬價格大幅下跌，而鈀金則跌入熊市。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油期貨勢創2008年以來最大周跌幅

西德州中級原油（WTI）原油期貨周四重挫4.5%，本周以來跌幅達到24%。 川普宣布暫停歐洲到美國的旅行30天，以阻止疫情傳播，使石油需求前景進一步蒙上陰影。

川普的一系列抗疫刺激舉措料難以遏制新冠疫情帶來的經濟下滑。此外歐洲央行推出包含增加購債規模、向銀行提供更多貸款的刺激方案，但沒有降息。

紐約商業交易所4月交割的WTI原油期貨下跌1.48美元，結算價報每桶31.50美元。 ICE歐洲期貨交易所5月交割的布蘭特原油期貨下跌2.57美元，結算價報每桶33.22美元。

●金價跌破1600美元

金價周四跌破每英兩1,600美元，本周初達到2012年以來最高水平的漲勢出現急劇逆轉。黃金在市場動盪期間的避風港地位帶來的前期上漲可能正是其目前遭拋售的原因。

「短期內，流動性需求將是主要驅動力，」渣打的貴金屬分析師Suki Cooper表示：「黃金是少數表現出色的資產之一，能夠使投資人獲利了結而不是認賠殺出」。

交易員指出，全球股票市場的持續暴跌正在觸發追加保證金的通知，促使投資人尋找可以套現的機會。此外，美元的強勢也限制了這種貴金屬對其他貨幣持有人的吸引力。

截至紐約時間下午1:55，現貨黃金下跌2.6%至每英兩1,591.84美元。周一時金價觸及2012年12月以來最高水平1,703.39美元。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨一度下跌5%，收盤時下跌3.2%，報每英兩1,590.30美元。

●銅和黃金等普遍下跌

金屬價格下跌，是因為病毒的傳播使全球經濟成長和大宗商品需求的前景黯淡。

鎳價領跌，在倫敦金屬交易所大跌4.8%；銅下跌1.6%。