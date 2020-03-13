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美股又重挫！道瓊崩跌2352點 再創史上最大跌點

美元收窄漲幅 Fed公布重大寬鬆計畫

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲1%至97.468，盤中漲幅一度拉大到1.9%。路透
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲1%至97.468，盤中漲幅一度拉大到1.9%。路透

美元周四收窄漲幅，因美股跌幅加深、聯準會（Fed）公布急進的市場流動性注入計畫。歐元下跌，因歐洲央行維持利率不變。

避險需求下，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲1%至97.468，盤中漲幅一度拉大到1.9%。Fed出人意料宣布將增加購買美國公債，令人回想起金融危機期間使用的量化寬鬆政策。

富國銀行外匯策略師Brendan McKenna說：「市場處於全面危機模式，對避險貨幣/資產的需求很高。美元和日圓走升似乎將保持一段時間，」

美元兌挪威克朗一度上漲6.6%至10.3272，創歷史新高，因布蘭特原油暴跌超過7%。

歐元兌美元跌0.8%至1.1183。歐洲央行（ECB）總裁拉加德討論了廣泛的刺激措施，並重申呼籲採取財政行動，不過，ECB維持利率不變。

Exchange Bank of Canada外匯主管 Erik Bregar 說：「他們（ECB）深感壓力，至少要有所行動，因為其他央行都在降息，或採取多項政策來幫助銀行和企業。 」

美元兌日圓漲0.7%至105.24。日本央行總裁黑田東彥承諾提供充足流動性後，日圓由漲轉跌。日圓早前上漲，因美國的抗疫措施令人失望。

亞洲的交易員指出，黑田表示日本央行將毫不猶豫採取行動後，槓桿資金對美元兌日圓空頭回補。在歐洲交易時段，報導稱日本央行下周會議上可能擴大刺激措施，旨在限制冠狀病毒的打擊並安撫波動的市場。

美元兌加幣漲0.4%至1.3831，加幣是當日兌美元表現最好的貨幣。美元兌瑞郎漲0.8%至0.9459。

日本央行 ECB 外匯

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