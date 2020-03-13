快訊

美股又重挫！道瓊崩跌2352點 再創史上最大跌點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

道瓊暴跌2,352點 1987年「黑色星期一」以來最慘跌幅

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
道瓊工業指數暴跌2,352.6點，至21,200.62點，跌幅10%。路透
道瓊工業指數暴跌2,352.6點，至21,200.62點，跌幅10%。路透

美國股市周四暴跌，道瓊工業指數暴跌10%，創下美股1987年「黑色星期一」崩盤以來的最大單日跌幅，可見投資人聯準會（Fed）採取的非常規購債措施和美國總統川普的經濟提案缺乏信心，認為不足以緩衝新冠疫情的經濟影響。標普500指數和納斯達克指數也都陷入熊市。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數暴跌2,352.6點，至21,200.62點，跌幅10%。標普500指數下跌260.74點，至2,480.64點，跌幅9.5%。那斯達克綜合指數下跌750.25點，至7,201.80點，跌幅9.4%。

川普的旅行限制措施及溫和的財政措施引發風險資產最新一波跌勢。全球股市同樣大跌，歐洲股市主要指數狂瀉11%是史上最大跌幅。加拿大股市下跌超過12%，為1940年以來最大跌幅。

美國10期公債殖利率扳回跌幅小幅上漲，決策者的1.5兆美元流動性承諾使人回想起金融危機期間採取的量化寬鬆政策；石油和貴金屬下跌，鈀金周四下跌超過20%進入熊市。

美國總統川普周三實施範圍廣泛的限制，宣布在30天內禁止來自歐洲26個國家的旅客入境。此禁令也導致美股和歐股崩跌。

美國對大型集會的最新限制和體育賽事停賽導致市場情緒進一步受挫。Principal Global Investors全球投資策略師Seema Shah認為，「市場可能需要更多來自央行的更多創新，針對脆弱領域的專特援助，以及財政部門阻止這場臨時衝擊演變為更持久的破產危機。」

受冠狀病毒疫情影響最大的公司受到的打擊尤其沉重，航空公司和郵輪公司股票領跌。美國聯合大陸控股有限公司跌25%，達美航空跌21%，Spirit Airlines (SAVE)跌33%。皇家加勒比郵輪暴跌32%。公主郵輪(Princess Cruises)取消未來兩個月的所有航程，此前該公司兩艘郵輪爆發冠狀病毒疫情。

波音又跌18.1%，摩根大通放棄了對該公司股票的長期支持，這家飛機製造商將出現有史以來表現最糟糕的一周。

即使是投資人認為會從疫情中獲益的公司股價也大幅下跌。高樂氏(Clorox )收盤下跌6.3%。吉利德科學公司(Gilead Sciences)下跌6.1%，該公司已開始測試一種治療冠狀病毒的療法。

對利率敏感的銀行股<.SPXBK>跌10.5%，企業信貸憂慮打壓債券基金價格，因企業開始動用信貸額度。

「市場持續下跌告訴我們，迄今採取的所有措施都還不足夠，”NovaPoint投資總監 Joseph Sroka說：「大家還看不到一個能使日常生活恢復正常的具體結果，所以不確定性依然存在。」

紐約聯邦儲備銀行周四宣布，本周將向隔夜貸款市場提供1.5兆美元的資金，並開

始購買更多不同年期的美債，作為每月購債操作的一部分。這一轉變表明，美聯儲可能會比計劃更早地部署危機時期政策工具。

衡量投資人焦慮程度的CBOE波動性指數（VIX）飆升至2008年11月金融危機最嚴重時期以來的最高水準。

疫情 郵輪 川普

延伸閱讀

美股道瓊崩跌2352點 3大指數遁入熊市

全球恐慌 股市崩盤陷入熊市

美股熊出沒 兩招因應

美股步入熊市 法人：國際股市恐持續探底

相關新聞

美股又重挫！道瓊崩跌2352點 再創史上最大跌點

美國總統川普和聯準會(Fed)都未能平息對新型冠狀病毒可能導致的經濟放緩的擔憂，美股股市再次暴跌。

全球經濟衰退 憂慮升高

隨著全球各國紛紛為抑制新冠肺炎疫情蔓延，而加強限制人員、貨物及服務的流動，全球經濟陷入衰退的憂慮正急遽升高。投資人也擔心，全球現已推出規模超過1,300億美元（約新台幣3.9兆元）的財政刺激方案，可能不足以力挽狂瀾。

斷鏈效應 美下季GDP恐萎縮

美國供給管理協會（ISM）的最新調查顯示，近75%的美國企業已遭遇新冠肺炎疫情導致的供應鏈受阻問題，給疫情擾亂世界各地活動、使全球經濟聯繫承受壓力再添證據。經濟學家也紛紛調低對美國第2季經濟成長率的預測，甚至預估將陷入2014年來首見的萎縮。

道瓊暴跌2,352點 1987年「黑色星期一」以來最慘跌幅

美國股市周四暴跌，道瓊工業指數暴跌10%，創下美股1987年「黑色星期一」崩盤以來的最大單日跌幅，可見投資人聯準會（Fe...

全球恐慌 股市崩盤陷入熊市

美國總統川普的刺激方案令投資人失望，並宣布限制來自歐洲的旅客入境美國30天，加上世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎為「大流行病」等三大利空來襲，重擊全球股市12日盤中跌入熊市，美股早盤崩跌逾2,000點，三大指數墜入空頭市場。

義關閉全國商店 重擊經濟

新冠肺炎疫情持續擴散，義大利11日晚間下令關閉藥局、生活必需品商店之外的全國商店，預料將使義大利民眾的一般生活陷入停擺，再重擊經濟。全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶昨（12）日則表示，旗下義大利廠目前原物料運輸、產品出貨仍正常，工作人員也未受義大利封城影響，生產線仍24小時運轉，營運正常。

經濟快評／各國央行寬鬆之際...為何ECB獨不降息？

美國聯準會（Fed）上周已經緊急降息2碼，英格蘭銀行11日也緊急降息1碼，但歐洲央行（ECB）12日決策會議卻決定暫不降...

美元收窄漲幅 Fed公布重大寬鬆計畫

美元周四收窄漲幅，因美股跌幅加深、聯準會（Fed）公布急進的市場流動性注入計畫。歐元下跌，因歐洲央行維持利率不變。

雙重利空夾擊 歐洲股市大崩盤創數十年最慘跌勢

歐洲3大股市同以收盤超過10%的幅度崩跌，紛紛創下數十年或有史以來最慘跌勢，主因為美國宣布所有從歐洲入境美國的旅行，未來...

川普祭歐洲旅遊禁令 航空股湧現賣壓

美國總統川普11日表示，新冠肺炎疫情已成為全球大流行病，為確保美國本土安全，將對歐洲祭出旅遊禁令30天，也呼籲國會支持他的經濟措施。川普的限制歐洲民眾入境措施，預料將進一步打及國際航空與原油，國際油價12日盤中應聲重挫逾7%，全球航空類股也遭遇沉重賣壓。

ECB不降息 再擴大QE

歐洲央行（ECB）23日決議維持現行利率不變，但擴大量化寬鬆（QE）措施的規模，並將現行購債措施的效期從6月底延長到年底，進一步對金融體系挹注流動性，且放寬金融監理規定。由於ECB未如市場預期般降息，歐股12日盤中的跌勢加劇。

彭博資訊專欄／信用危機 蠢蠢欲動

對股市投資人而言，所謂「利空」是指企業獲利未來勢必將大幅下降，從而引來「大熊」，例如當前的新冠肺炎疫情與油價重挫便是兩大「利空」；所謂「利多」，時期通常較短，例如企業年底獲利將提高，股市也將上漲。

熱門新聞

美股早盤道瓊重挫1,700點 再度跌至「熔斷」

川普宣布對歐洲實施入境限制30天 美期指跌幅擴大

新冠肺炎導致沒人搭飛機 但為何還是有完全沒客人的「幽靈航班」在飛？

美股期指再度跌停 全球股市跌入熊市

美股又重挫！道瓊崩跌2352點 再創史上最大跌點

日電車大叔戴「迷你版口罩」 網笑翻：像情趣用品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。