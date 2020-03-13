道瓊暴跌2,352點 1987年「黑色星期一」以來最慘跌幅

美國股市周四暴跌，道瓊工業指數暴跌10%，創下美股1987年「黑色星期一」崩盤以來的最大單日跌幅，可見投資人聯準會（Fed）採取的非常規購債措施和美國總統川普的經濟提案缺乏信心，認為不足以緩衝新冠疫情的經濟影響。標普500指數和納斯達克指數也都陷入熊市。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數暴跌2,352.6點，至21,200.62點，跌幅10%。標普500指數下跌260.74點，至2,480.64點，跌幅9.5%。那斯達克綜合指數下跌750.25點，至7,201.80點，跌幅9.4%。

川普的旅行限制措施及溫和的財政措施引發風險資產最新一波跌勢。全球股市同樣大跌，歐洲股市主要指數狂瀉11%是史上最大跌幅。加拿大股市下跌超過12%，為1940年以來最大跌幅。

美國10期公債殖利率扳回跌幅小幅上漲，決策者的1.5兆美元流動性承諾使人回想起金融危機期間採取的量化寬鬆政策；石油和貴金屬下跌，鈀金周四下跌超過20%進入熊市。

美國總統川普周三實施範圍廣泛的限制，宣布在30天內禁止來自歐洲26個國家的旅客入境。此禁令也導致美股和歐股崩跌。

美國對大型集會的最新限制和體育賽事停賽導致市場情緒進一步受挫。Principal Global Investors全球投資策略師Seema Shah認為，「市場可能需要更多來自央行的更多創新，針對脆弱領域的專特援助，以及財政部門阻止這場臨時衝擊演變為更持久的破產危機。」

受冠狀病毒疫情影響最大的公司受到的打擊尤其沉重，航空公司和郵輪公司股票領跌。美國聯合大陸控股有限公司跌25%，達美航空跌21%，Spirit Airlines (SAVE)跌33%。皇家加勒比郵輪暴跌32%。公主郵輪(Princess Cruises)取消未來兩個月的所有航程，此前該公司兩艘郵輪爆發冠狀病毒疫情。

波音又跌18.1%，摩根大通放棄了對該公司股票的長期支持，這家飛機製造商將出現有史以來表現最糟糕的一周。

即使是投資人認為會從疫情中獲益的公司股價也大幅下跌。高樂氏(Clorox )收盤下跌6.3%。吉利德科學公司(Gilead Sciences)下跌6.1%，該公司已開始測試一種治療冠狀病毒的療法。

對利率敏感的銀行股<.SPXBK>跌10.5%，企業信貸憂慮打壓債券基金價格，因企業開始動用信貸額度。

「市場持續下跌告訴我們，迄今採取的所有措施都還不足夠，”NovaPoint投資總監 Joseph Sroka說：「大家還看不到一個能使日常生活恢復正常的具體結果，所以不確定性依然存在。」

紐約聯邦儲備銀行周四宣布，本周將向隔夜貸款市場提供1.5兆美元的資金，並開

始購買更多不同年期的美債，作為每月購債操作的一部分。這一轉變表明，美聯儲可能會比計劃更早地部署危機時期政策工具。

衡量投資人焦慮程度的CBOE波動性指數（VIX）飆升至2008年11月金融危機最嚴重時期以來的最高水準。