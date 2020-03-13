美股又重挫！道瓊崩跌2352點 再創史上最大跌點

美國總統川普和聯準會(Fed)都未能平息對新型冠狀病毒可能導致的經濟放緩的擔憂，美股股市再次暴跌。

道瓊工業平均指數下跌2352.6點或9.99%收2萬1200.62點，創1987年「黑色星期一」崩跌22%以來最嚴重的跌幅，也再創史上最大跌點。史坦普500指數下跌260.74點或9.51%收2480.64點，與道指一起跌入熊市。那斯達克綜合指數下跌750.25點或9.43%收7201.8點，也是1987年來最大單日跌幅。

瑞銀(UBS)財富管理資深副總裁恩特維梭(Kathy Entwistle)說：「新冠病毒令人恐懼，人們不知道會發生什麼。」「就像海嘯一樣，我們知道總有一天會發生，但沒人知道結果會是什麼。」

Fed宣布將其隔夜拆款業務擴大至超過5000億元後，主要平均股指得到短暫喘息。Fed將在13日提供更多附買回操作，總額達1兆元，它還擴大了其利用準備金收購的證券類型。

然而，隨著投資人期等待在疫情爆發之際能有更積極的措施來支持經濟，股票迅速回落至盤中低點。

負責推動注入流動性的紐約Fed在聲明中說：「做出這些改變，是要解決與新冠病毒爆發有關的國庫融資市場異常嚴重的混亂。」

股市大盤賣壓沈重，開盤15分鐘後就因跌幅觸及熔斷門檻而暫停交易。根據FactSet的數據，道指的跌幅是史上第六大。即使在2008年金融危機最嚴重時，單日跌幅也沒有達到這個程度。

各個金融市場幾乎無一倖免。小型股指標羅素2000指數下跌11%。黃金下跌、原油暴跌、信貸市場價差大幅擴大。即使美國國債走低，甚至比特幣也下跌。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)指出：「我們正陷入全球衰退。」「在經歷過去幾天的走勢後，經濟即將出現突然停止擴張。」

他說：「經濟突然停頓的麻煩在於重新經濟並不容易。」他認為，在熊市跌幅達30%之前，賣壓不會停止。

川普11日晚間在演說中宣布，因應新冠病毒疫情爆發，將暫停歐洲旅客入境30天。他還表示，政府將為因感染病毒、照顧與病毒有關患者或被隔離者提供財政救濟。

然而，這些舉動還不足以讓投資人心動，他們正在等待更有針對性的財政應對措施，以解決新冠病毒引起的經濟成長放緩問題。

Evercore ISI政策經濟學者特德斯基(Ernie Tedeschi)在報告中寫道，「川普總統在橢圓形辦公室的演說中並未提出有關刺激措施的重大新想法，只模糊地提到他會向國會提議薪資稅減免，而未提及涉及的企業規模和減免幅度。」「他把這個球踢給預訂下周休會的國會。」

郵輪公司股票大幅下跌。皇家加勒比海(Royal Caribbean)下跌31.76%，而Carnival和Norwegian Cruise Line分別下滑31.17%和35.62%。聯合航空、達美航空和美國航空等航空公司的股價均下跌超過17%。

華爾街最知名的恐慌指標Cboe波動率指數(VIX)躍升至75以上，創下2008年以來最高水平。

道指11日跌入熊市，結束其歷史性的11年牛市。熊市代表從歷史高點下跌超過20%。現在，史指也跟進，較歷史最高點下跌超過25%。

在猶他爵士隊球員的新冠病毒測試呈陽性後，美國國家籃球協會(NBA)暫停今年賽季，引起人們對該病毒在美國擴散的擔憂。電影演員湯姆漢克斯(Tom Hanks)和他的妻子威爾遜(Rita Wilson)也宣布，他們的新冠病毒檢測呈陽性。

富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)資深全球市場策略師雷恩(Scott Wren)表示：「焦慮的投資人感到不安，因為新冠病毒的蔓延可能會衝擊消費者支出的發展。」

他補充說：「消費者因為擔心感染新冠病毒而坐在家裡不出門花錢，這是最終的負面結果。」「在漫長的經濟擴張過程中，美國消費者一直是推動擴張的主要動力。」

Natixis Investment Managers首席市場策略師拉佛提(David Lafferty)說：「目前的股市大跌是無法預測的。」「我認為它們現在成為風向標，只是隨著市場情緒而改變，市場沒有基本面可言。」